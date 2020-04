Oljeministeren: Norge kan bli med på kutt i oljeproduksjonen

– Vi har en dialog med sentrale aktører, inkludert andre produserende land. Dersom en bred gruppe med produsenter blir enige om å kutte produksjonen betydelig, vil Norge vurdere et ensidig kutt dersom det støtter ressursforvaltningen og økonomien vår, skriver Bru i en epost til Bloomberg.

Det vil i så fall være første gang siden 2002 at Norge inngår en kuttavtale. Forrige gang var i kjølvannet av terrorangrepene i USA 11. september året før.



– Som følge av covid-19-pandemien er situasjonen i oljemarkedet utfordrende. Departementet følger utviklingen i markedet tett, fortsetter Bru.

Oljeprisen var ved årsskiftet oppe i 68 dollar fatet, men har falt bratt også som følge av en kraftig nedgang i etterspørselen under koronapandemien.

Mandag var prisen for et fat nordsjøolje (brent) nede i 22 dollar fatet. Torsdag steg den til over til over 30 dollar igjen da USAs president Donald Trump antydet at en avtale om produksjonskutt var på trappene mellom russerne og saudiaraberne.

Fredag steg prisen til over 34 dollar da Russlands president Vladimir Putin sa seg klar til samarbeid med Saudi-Arabia og USA om å kutte oljeproduksjonen.

