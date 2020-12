Færre mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger, og færre anser innvandrere som en kilde til utrygghet i samfunnet, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

På spørsmål om man mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger, svarer seks av ti i årets undersøkelse at de er helt eller nokså uenig i dette. Til sammenligning svarte om lag fire av ti at de var uenige i 2002. Bare det siste året har andelen enige gått ned med 5 prosentpoeng.

I 2002 var det omtrent like mange som var enige som uenige i at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet. I 2020 er 63 prosent uenige i denne påstanden, mens andelen enige er 20 prosent.

