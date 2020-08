Seks år gamle Oda Nymoen Rundgren nikker veldig når Dagsavisen spør om hun gleder seg til å begynne i første klasse.

– Hva gleder du deg mest til?

– Å være ute, svarer hun med et smil.

På Hasle skole i Oslo venter mange lekestativer på Oda og de andre elevene som mandag har første skoledag. Den nye skolesekken har hun valgt selv.

– Den har regnbuer rundt hele, og skyer, enhjørninger, hjerter og stjerner, forteller hun.

Den nye skolesekken er klar til første skoledag. Foto: Erik Rundgren

Seksåringen er spent på det som venter, og storebror Magnus på åtte tror hun kommer til å få det morsomt.

– Hun kjenner mange flere enn da jeg startet. Første skoledag for meg var gøy, men jeg var litt sjenert, sier han.

Les også: Skolebyråden i Oslo: – Vi kan ikke sitte med hendene i fanget nå (+)

Flere tusen

Oda er ett av flere tusen barn som mandag skal ropes opp i skolegårder over hele landet. I fjor startet over 60.000 barn i første klasse, og Utdanningsdirektoratet venter omtrent like mange nå.

Selv om mye er annerledes på grunn av korona, er en del som før.

Skolene i Oslo og resten av landet er nå på det som kalles gult tiltaksnivå. Hele skoleklassen kan være sammen, men de skal prøve å ikke klemme eller håndhilse. Hvis smittesituasjonen endrer seg og det blir rødt nivå, må elevene blant annet deles inn i mindre grupper igjen.

Mor Anne Karin Nymoen forteller at på Hasle skole får begge foreldrene være på plass når klassene skal deles inn første skoledag.

– De skal ta to klasser av gangen. Først a og b, så c og d, sier hun.

Men i år får ikke foreldrene lov til være med inn i klasserommet etterpå, sier Nymoen. Hun tror det varierer hvor mye det har å si for barna.

– For noen er det sikkert vel så lett at foreldrene blir igjen utenfor. Det er kanskje oss foreldre det er mest trist for, sier hun.

Les også: FHI: Liten smitte blant barn – skolene åpner med vanlige klasser

Retningslinjer flere steder

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen (SV), sa til Dagsavisen fredag at hun forstår godt at foreldre og barn som starter på skolen mandag, opplever det som vanskelig at det er restriksjoner på om foreldre får være med inn.

– Første skoledag er en merkedag for førsteklassingene og foreldrene deres. Det kan faktisk være veldig tøft for barn å ikke ha med seg foreldre på dette. Det vet også rektorene våre og lærerne, og jeg har tillit til at de vil gjøre alt de kan for å skape en best mulig situasjon, sa Thorkildsen.

I Oslo har de ikke bestemt felles regler for hele kommunen, siden det varierer hvor mye plass og lokaler skolene har.

Også i de andre storbyene i landet blir det en litt annerledes skolestart enn vanlig i år.

Trondheim har heller ikke laget felles retningslinjer for hvordan oppropet skal gå for seg, forteller kommunalsjef for skole, Eva Elisabeth Belboe.

– Vi har anbefalt at det holdes utendørs, sier hun, og legger til at det er lokale tilpasninger ut fra de enkelte skolene.

De aller fleste stedene vil det ikke gå at foreldrene får være med inn i klasserommet, sier Belboe. Beskjeden til eventuelt skuffede foresatte er klar:

– Vi gjør det av omsorg både for dem og barna deres, sier hun.

Retningslinjene i Stavanger er at det holdes opprop i skolegården, men bare for én klasse av gangen og forskjellige klasser til ulike tider, sier spesialrådgiver Rune Knutsen i Oppvekst og utdanning. Det settes av god tid så foreldrene kan ta bilder med barnet sitt og lærerne, før elevene skal inn i klasserommene.

Dit skal ikke foreldrene, men Knutsen sier de gjør det de kan for at det skal bli en minnerik dag.

Også i Bergen har elever fått beskjed om å møte opp til ulike tider, skriver kommunen. Noen skoler skriver at kun én forelder får følge barnet første dag, mens andre åpner for flere.

Forbereder seg

Før skolestart fikk Utdanningsforbundet flere tilbakemeldinger fra lærere om at smittevernveiledere i skoler og barnehager ikke følges opp der de jobber. Flere var engstelige, sier forbundsleder Steffen Handal.

– Vi er ikke smitteverneksperter, men vi vil følge helsemyndighetene sine regler og veiledere. Vi forventer at alle stiller opp for å gjøre skoler og barnehager trygge, sier Handal i en artikkel på Utdanningsforbundets nettside.

Situasjonen er ikke den samme over alt, og Handal understreket at mange steder fortsatt er flinke til å følge veilederne.

Skolebyråd Thorkildsen vil ikke utelukke at det kan bli behov for hjemmeskole noen steder i Oslo.

– Uansett kan det være at enkeltskoler og barnehager må stenge i perioder på grunn av lokale smitteutbrudd. Hvis enmetersregelen kommer tilbake, og det blir behov for faste grupper, så er det ikke alle skolene i Oslo som har plass til alle elever hver dag. Da må vi vite at skolene har en plan for de elevene som ikke har akseptable forhold hjemme for hjemmeskole, sa hun til Dagsavisen fredag.

– Følte vi ikke strakk til

I familien Nymoen Rundgren er det ikke bare seksåringen som gleder seg til skolestart. Det gjør også storebror Magnus, som skal begynne i fjerde klasse.

Det var kjedelig da skolene stengte i mars, og det var slitsomt med oppgaver som var annerledes, sier han. Selv om han fikk vært mye ute er det bedre på skolen, fortsetter Magnus.

Både Oda og Magnus gleder seg til å begynne på skolen mandag. Foto: Erik Rundgren

Anne Karine Nymoen håper skolen kan holde åpent som normalt utover høsten og vinteren.

– Det er best for alle. Det var ganske slitsomt å kombinere hjemmekontor med hjemmeskole og hjemmebarnehage. Vi følte at vi ikke strakk til noe sted, sier hun.

Nymoen sier de har fått god informasjon fra skolen hele tida, og de har forberedt Oda på hvordan det blir.

– Hun var litt på AKS forrige uke, og fikk erfaring med å være delt i grupper og å ikke leke på tvers. Jeg hadde nok vært litt mer bekymret hvis det var førstemann som skulle begynne på skolen i denne situasjonen, sier hun.

AKS, eller Aktivitetsskolen, er Oslos skolefritidsordning.

Barna er nesten flinkere enn voksne på dette med å vaske hender og holde avstand, sier Nymoen.

– De er vant til rutiner, fortsetter hun.

Oda svarer et tydelig «ja!» på spørsmål om de er flinke til å vaske henda sine. I barnehagen ble de også godt vant til å holde avstand fra de andre barna.

– Er det vanskelig?

– Nei, sier hun og rister på hodet.