Museet, som ble vedtatt bygd av regjeringen i 2019, får 110 millioner kroner i statsbudsjettet, skriver Kunnskapsdepartementet.

Det nye museet skal bygges sammen med det eksisterende Vikingskipmuseet på Bygdøy i Oslo. Til sammen skal det nye museet bli tre ganger større enn dagens museum. Kostnadsrammen for byggeprosjektet på 2,2 milliarder kroner.

For å stimulere til aktivitet og sikre de ansatte ved museum og musikk- og scenekunstinstitusjoner har regjeringen satt av 200 millioner i økt tilskudd.

Pengene skal fordeles slik at 140 millioner kroner skal gå til institusjoner på musikk- og scenekunstområdet, og 60 millioner kroner skal gå til museene.

– Disse institusjonene er viktige for hele Kultur-Norge, og tilskuddene vil bidra til å gi publikum over hele landet et stabilt kulturtilbud i en vanskelig tid, sier kulturminister Abid Q. Raja (V).

Tilskuddene er foreslått økt i første halvår 2021. (NTB)