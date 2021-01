Nytt smittetilfelle på Drammen sykehus – ytterligere 43 i karantene

Fra før av er 113 ansatte i karantene i forbindelse med smitteutbruddet på ortopedisk sengepost, opplyser Vestre Viken HF i en pressemelding. Dermed er totalt 156 ansatte ved Drammen sykehus i karantene.

– Vi kan ikke si om dette smittetilfellet er knyttet til utbruddet på ortopedisk avdeling. Omfattende smittesporingsarbeid er i gang, opplyser helseforetaket.

Rokeringer

Sykehuset er i gul beredskap. Drammen sykehus har måttet gjøre en del rokeringer som en konsekvens av det nye smittetilfellet, men opprettholder sine øyeblikkelig hjelp-funksjoner.

På Kongsberg sykehus har ytterligere en ansatt testet positivt fredag. Dette medfører at totalt 20 ansatte er i karantene ved Kongsberg sykehus. Kongsberg sykehus er i grønn beredskap i likhet med Vestre Viken HF som helhet.

På Drammen sykehus er det i tillegg oppdaget en virustype som kan være mer smittsom. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det holdepunkter for at dette viruset kan smitte lettere, men det er ikke bevis for at det gir mer alvorlig sykdom.

Les også: Drammens kommuneoverlege om de store utbruddene: – Viruset sprer seg raskere enn vi er vant til

Det er ikke den britiske eller sørafrikanske varianten, men en type som er lik varianten som var årsaken til turistbuss-utbruddet i sommer. Den er blitt oppdaget i flere deler av Europa også.

14 nye tilfeller

Det siste døgnet er det registrert 14 nye koronasmittede personer i Drammen, opplyste kommunen lørdag formiddag. Tolv av disse er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Smitteveien er ukjent for de to siste, og halvparten av tilfellene knyttes til smitteutbruddet ved Drammen sykehus. Smitte er også oppdaget på omsorgsboliger og i hjemmetjenesten lørdag.

Det er en tendens til at smittetrykket kryper litt oppover, ifølge smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune. Det er ikke overraskende, men det er bekymringsfullt, sier han.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.