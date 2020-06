Boligprodusentenes Forening har siden de i 2010 begynte å føre statistikk, aldri registrert lavere aktivitet i april og mai enn i 2020.

– Det samme gjelder samlet aktivitet for årets fem første måneder. Tallene våre varsler et kraftig fall i boligbyggingen, med alvorlige konsekvenser for sysselsettingen framover, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Nyboligsalget var ned 18 prosent og igangsettelsen ned 29 prosent fra mai i fjor. Siden nyåret har salget vært 27 prosent lavere enn samme periode i fjor, mens igangsettingen har vært 15 prosent lavere.

Også fritidsboliger har dystre tall. Salget var i mai falt 53 prosent fra mai i fjor, mens igangsettingen var ned med 54 prosent. For hele året fram til nå er nedgangen på henholdsvis 18 og 19 prosent.

Ifølge Boligprodusentene ligger det an til å bli bygget 10.000 færre boliger enn planlagt i 2020, som vil tilsvare et tap av 34.000 årsverk. De advarer om at hver ledig vil bety 490.000 kroner i året i utgifter til ledighetstrygd og bortfall av inntektsskatt og arbeidsgiveravgift.

«I tillegg kommer momsbortfall av boliger som ikke bygges. Samlet blir dette 2,3 millioner kroner per bolig om alle berørte årsverk i verdikjeden blir omsatt til arbeidsledige», heter det i pressemeldingen.