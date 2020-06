Nybø vil gjøre det enklere å drive forening

Det er i dag rundt 100.000 foreninger rundt om i landet, men det finnes ingen lov som regulerer foreningsformen.

– Poenget med en ny foreningslov er at den skal være kort, lettfattelig og kun regulere de mest sentrale spørsmålene, sier Nybø i pressemelding.

Les også: – Dette er bakvendtland. MDG gir asfalt til Frp for å få dem til å stemme mot utbygging av T-banen

Loven skal også bidra til økt aktivitet innen foreningslivet, samt bidra til mer tydelige regler når det gjelder for eksempel innkallingsregler for årsmøter, styrevalg og lignende. Oppdraget om å utarbeide et lovforslag er torsdag lagt ut på vanlig måte, og det vil bli arrangert innspillsmøter hvor foreninger og andre kan komme med forslag.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.