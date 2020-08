Nybø varsler reiselivspakke i høst

Statsråden opplyser til NTB at pakken vil bestå av kompensasjon for kriserammede reiselivsbedrifter og penger til omstilling til en ny koronatilpasset hverdag for bransjen.

– Reiselivet er og har det siste halve året vært hardt rammet av smitteverntiltak og reiserestriksjoner som følge av koronapandemien. Regjeringen varsler derfor at det allerede nå i høst vil komme en pakke til reiselivet som vil bestå av penger for å avhjelpe den alvorlige situasjonen reiselivet står i, sier Nybø.

Regjeringen ser også på tiltak i statsbudsjettet for 2021 for reiselivet, som trolig vil ha utfordringer også neste år på grunn av koronaviruset.

Totalt dro nordmenn på 3,6 millioner ferie- og yrkesreiser i andre kvartal i år, ifølge SSB-tall. Det er hele 2 millioner færre reiser enn i samme kvartal året før og er helt klart det laveste antall reiser som har blitt målt for andre kvartal siden SSB startet med reiseundersøkelsen tilbake i 2002.

Direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv har tidligere denne måneden sagt at høsten er «svart» for reiselivet.

