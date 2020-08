– Jeg har ikke noe grunnlag for å si om det er en sammenheng mellom lønn og smittefaren, men på generelt grunnlag sjekker ikke viruset hva du tjener før det hopper på, sier næringslivsminister Iselin Nybø (V).

Hun understreker at utenlandske arbeidere uansett skal i karantene før de går om bord i skipet.

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV sa onsdag til Klassekampen at han tror lavlønnsavtaler kan øke smittefaren.

– Det er god grunn til å tro at modellen som belønner Hurtigruten for å hente inn billigst mulig arbeidskraft, har gitt økt smitterisiko for både ansatte og passasjerer, sier han til avisen.

Mens mange av Hurtigrutens faste ansatte er permitterte på grunn av korona, ble filippinske sjøfolk leid inn for å være mannskap på det nå smitterammede skipet Roald Amundsen.

Ifølge Nordlys jobber det filippinske mannskapet for en tredel av lønna til de faste ansatte. Roald Amundsen er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), og det åpner for å lønne ansatte med hjemlig tariff, i dette tilfellet filippinsk lønn.

– Dagens system baserer seg på at arbeidere flys fram og tilbake over hele kloden. Det er klart det øker smitterisikoen, sier Fylkesnes.