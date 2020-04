– Jeg har en liten oppfordring til dem som drømmer om å pusse opp badet eller huset: Ring håndverkerne!, sa Nybø under torsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Hun gleder seg over at flere virksomheter nå kan åpne dørene igjen og oppfordrer folk til å bidra til å støtte opp om næringer gjennom innkjøp.

– Regjeringen har kommet med tiltak for å hjelpe bedrifter gjennom krisen. Butikker gjør det de kan for å gjøre lokalene trygge, håndverkere tar grep for å gjøre jobben på en forsvarlig måte, sa Nybø.

I faghandelen melder 56 prosent av virksomhetene om betydelig nedgang, mens 14 prosent har stengt helt, ifølge næringsministeren.

– Tiltakene hjelper, men er ikke perfekte. Vi må jobbe videre og se om det er behov for justeringer eller flere tiltak fremover, sa hun.

Håper nordmenn kan holde reiselivsbransjen i gang i sommer

Det er ennå ikke klart hvilke råd som gjelder for innenlandsreiser i sommer, men næringsministeren håper nordmenn kan gi reiselivsbransjen drahjelp.

– Vi må forholde oss til rådene som gjelder til enhver tid. Det vil også kunne endre seg fram til sommeren. Men slik det ser ut nå, tror jeg mange vil kunne glede seg til norgesferie, slo Nybø fast på torsdagens pressekonferanse.

Hun håper at dette blir sommeren der mange kan ta turen til nye steder i Norge og oppleve for eksempel Bryggen i Bergen eller verdensarven i Røros.

– Det er viktig at ikke alle reiser på hytta, men at folk bruker hotellene, spiser på restaurantene og bruker opplevelsestilbudene. Slik kan vi holde reiselivet i gang, det er en bransje som har blitt rammet veldig hardt, sier hun.

For lengre turer også innad i Norge, kan det bli aktuelt å reise med fly. Helseminister Bent Høie (H) opplyser at det jobbes med nye smittevernsanbefalinger for flyreiser.

– Det har ikke vært noe problem med svært få passasjerer om bord den siste tiden, men det jobbes med å finne gode rutiner for flyreiser i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Samferdselsdepartementet. Dette er en reell problemstilling når flytrafikken tar seg opp igjen, sier Høie.

Han understreker også at råd om fritidsreiser kan bli endret før sommeren.