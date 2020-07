Danmark åpnet torsdag for reiser til og fra alle svenske regioner, men Norge vil ikke gjøre det samme, sier helseminister Bent Høie (H) på fredagens pressekonferanse.

– Vi er veldig glade for at antallet smittede går nedover hos våre naboer i øst, og det innebærer at vi forhåpentlig kan åpne flere svenske regioner neste uke, sier Høie.

Han sier også at regjeringen ikke vil åpne for regionvise vurderinger av land utenfor Norden med det første. Det skal gjøres grundige vurderinger før land utenfor Europa åpnes.

– Selv om vi kan reise til ulike land, må ikke dette oppfattes som en oppfordring til å reise utenlands, understreker Høie.