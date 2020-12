Av Kristian Skårdalsmo

Mandag vedtas prosjektet riksvei 4 Roa-Gran, inkludert Jaren-Amundrud/Almenningsdelet-Lygnebakken, i Stortinget.

Av innstillingen fra Stortingets transportkomité fremgår det at det er en samlet komité som står bak tilrådningen.

Kostnadsrammen for prosjektet er 2,18 milliarder kroner, og prosjektet skal finansieres med 1,3 milliarder kroner i bompenger.

– Melkeku

Fremskrittspartiets bompengegeneral Bård Hoksrud må motvillig erkjenne at partiet er med på å sende en ny milliardregning til bilistene, denne gangen på Hadeland i Innlandet nord for Oslo.

Frp har fremmet et eget forslag om statlig fullfinansiering av prosjektet, men støtter subsidiært tilrådningen fra hele komiteen for å få satt i gang veiprosjektet.

– Frp er veldig tydelig på at vi mener bompenger er en ekstraskatt, og at veier bør finansieres på samme måte som helse, skole og andre ting. Men dette er blitt en melkeku som de andre partiene synes det er helt greit å bruke, sier Hoksrud til NTB.

Les også: Slik er regnskapet for skatter og avgifter etter sju år med Erna

Kutter i 2021

Fremskrittspartiet har ved flere korsveier fått kuttet bompengebelastningen for norske bilister, senest i budsjettavtalen som nylig ble klar for 2021.

Der fikk partiet pusset på 670 millioner kroner til bompengekutt, noe som betyr at det totalt sett er satt av over 2 milliarder kroner til dette formålet utenfor byområdene neste år.

I budsjettavtalen lå sju konkrete prosjekter inne med kutt på totalt 1,2 milliarder kroner.

Samtidig lå bompengereduksjoner inne i omkring 40 prosjekter allerede i regjeringens budsjettforslag i oktober.

Les også: Utøya-leder om naboene: – Det er en veldig liten gruppe som fortsatt kjemper imot med nebb og klør (+)

Nye rekorder

Like fullt har bompengebelastningen for norske bilister økt år for år, også med borgerlig styre siden 2013.

I koronaåret 2020 blir det innbetalt rundt 12,3 milliarder kroner i bompenger, anslår Samferdselsdepartementet. Det er i så fall ny rekord for ellevte år på rad.

I regjeringens budsjettforslag for 2021 kom det fram at det også i fjor ble satt ny rekord i innbetalte bompenger. I 2019 ble det innbetalt totalt 12,1 milliarder.

Den gjenstående bompengegjelden var ved utgangen av 2019 på totalt 62 milliarder kroner.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.