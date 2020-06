Ny ordning har avverget vold og overgrep mot små barn

Nå har satsingen i regi av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og Stine Sofies Stiftelse, som nettopp er ment å stanse og avverge vold mot barn, fått 5 millioner kroner i støtte i revidert nasjonalbudsjett, takket være Frp.

Kan nå 280.000 barn

– Får vi spesialkompetanse inn i alle barnehagene, blir det et historisk løft med stor samfunnsgevinst først og fremst for barna, men også samfunnsøkonomisk. Det er tallfestet at vold og overgrep i nære relasjoner årlig koster samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner.

Det påpekte Lindboe da Dagsavisen i mai i fjor skrev om PBLs ambisjoner om å få på plass et eget verneombud for barna i alle landets barnehager.

– Vi har mulighet til å nå 280.000 barn gjennom landets cirka 6.000 barnehager, sa Lindboe da.

Har bedt om hjelp

– Siden har vi kjørt en pilot i 134 barnehager og testet opplæringsprogrammet, forteller Lindboe nå.

Denne opplæringen skal gjøre den som velges ut til å være barnas verneombud i hver enkelt barnehage, i stand til å handle på riktig tidspunkt, hvis det oppstår mistanke om at noe kan være galt.

– Vi har gode evalueringer, så langt, forteller Lindboe.

– Og pilotprosjektet har allerede stanset vold mot små barn?

– Vold og overgrep mot barn har vært tema på foreldremøter, og det er eksempler på at foreldre har bedt barnas verneombud om hjelp i etterkant av det, svarer Lindboe.

Avmakt og frustrasjon

– Det er også slik at når vi ser at noe kan være galt, så spør vi om det, fortsetter Lindboe.

– Barnas verneombud handler også om å fange opp foreldre tidlig nok og komme inn i situasjonen før volden har skjedd, som følge av for eksempel en følelse av avmakt eller i frustrasjon. Foreldre må få forståelse av at den harde og strenge stemmen, skammekroken eller ristingen av ungen faktisk er skadelig.

Lindboe tilføyer at noe av det som så langt er avdekket av barnas verneombud, også kommer fra barna selv.

– De sier fra om det de opplever hjemme. Vi har eksempler på det.

Frp: Svært gledelig

Det er Frp stortingsrepresentanter Silje Hjemdal og Roy Steffensen som har stått i bresjen for å få barnas verneombud inn i revidert nasjonalbudsjett, går det fram av PBLs nettsider.

– Det er svært gledelig at vi nå har fått på plass støtte til et viktig prosjekt for å øke kompetansen til barnehageansatte, for å avdekke om barna har blitt utsatt for vold eller overgrep. Dette er prosjekter som gjør en forskjell for barna og deres oppvekst, sier Hjemdal i PBLs artikkel.

– De fem millionene vi får, skal vi bruke til å begynne å rulle ut opplæringsprogrammet for barnas verneombud. Vi regner med å klare 2.000 barnehager i året, til en kostnad av 10 millioner kroner i året. Det vil dermed ta tre år før vi kan nå alle landets om lag 6.000 barnehager, forteller Lindboe.

Vil utvide ordningen

– Det betyr at dere trenger mer penger?

– Jeg regner med at hvis vi gjør jobben vår, så gjør også Stortinget jobben sin. Jeg har inntrykk av at det er tverrpolitisk enighet om at det er riktig å satse på barnas verneombud. Vi har fått god respons fra de fleste partier når vi har orientert om ordningen. Situasjonen vi er i nå med koronaen, har jo også vist at vi ennå ikke fanger opp alle barna som trenger hjelp.

PBL har nå planer om å videreutvikle ordningen med barns verneombud.

– Neste fase vil være opplæring av dem som er barnas verneombud, til å håndtere mobbing og bidra til inkludering. Tredje skritt vil handle om barn med spesielle behov, forteller Lindboe.