Nettsiden lanseres av Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

En undersøkelse NorSIS har fått utført denne uken, viser at 35 prosent av de spurte har hjemmekontor i dag. Ytterligere 6 prosent sier de skal ha det i løpet av de nærmeste ukene.

Drøyt halvparten sier de har fått nok informasjon til at de kan jobbe hjemmefra på en trygg måte.

– Samtidig har flere undersøkelser vist at mange føler seg trygge på nett inntil det på et eller annet tidspunkt går galt, sier direktør Odin Johannessen i NSR i en pressemelding.

Fakta: Råd for bedre digital sikkerhet ved hjemmekontor

Gode IKT-råd fra Norsk senter for informasjonssikring til deg som har hjemmekontor:

* Unngå å blande ditt private IKT-utstyr, eller bruken av dette, med utstyret du har fått fra arbeidsgiver. Dersom du ikke har fått eget utstyr fra arbeidsgiveren din, er det lurt å opprette en egen bruker på den datamaskinen du jobber på, for å holde arbeidet ditt atskilt fra private dokumenter og andre familiemedlemmers bruk av maskinen.

* Sørg for at IKT-utstyret som benyttes, til enhver tid er oppdatert med sikkerhetsoppdateringer fra leverandøren, både for operativsystem og programvare. Sørg for at alle antivirusprogrammer er oppdatert og aktive.

* Bruk et unikt og sterkt passord og aktiver totrinnsbekreftelse ved pålogging til virksomhetens IKT-ressurser, dersom det er tilgjengelig.

* Dersom du ikke er koblet til jobbens IKT-ressurser, sørg for å lagre lokalt på maskinen din. Ikke benytt skylagring uten at dette er avklart med arbeidsgiver først.

* Ved bruk av trådløst hjemmenettverk, sørg for at det er kryptert. Hvis ikke bør du koble deg til nett via mobildata, men vær oppmerksom på kostnadene knyttet til dette.

* Logg av eller lås datamaskinen når du går fra den også hjemme. Dette hindrer at barn eller andre i husstanden for eksempel får tilgang til virksomhetens dokumenter og sletter eller publiserer noe ved et uhell.

* Hvis det skjer noe unormalt, si fra til nærmeste leder, virksomhetens sikkerhetspersonell eller IKT-støtte hvis dere har det.

Kilde: Nettvett-no, Norsk senter for informasjonssikring.