Helge Rønning Birkelund / FriFagbevegelse

Senterpartiet ser 20-tallet for aller første gang og får en oppslutning på 20,9 prosent på november-målingen som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Det er partiets høyeste oppslutning noensinne.

Valgforsker Johannes Bergh mener det bare er et tidsspørsmål før Senterpartiet prosentvis kan være landets største parti. På mandatfordelingen er partiet allerede likt med «storebror» på rødgrønn side, Arbeiderpartiet.

– Det er bare tilfeldigheter som skiller Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre. Avstanden er innenfor feilmarginen. Også på mandatfordelingen er det helt likt mellom Ap og Sp. Hvis dette hadde vært valgresultat ville det skapt en helt ny situasjon i norsk politikk, sier valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Målingen er katastrofal for regjeringen, som taper på alle fronter.

Høyre har en tilbakegang som har vært tydelig over en lengre periode og holder seg så vidt over 20-tallet.

Fremskrittspartiet faller for fjerde måling på rad, og får en oppslutning på 8,9 prosent i november. Det er langt under resultatet på forrige stortingsvalg, som var 15,2 prosent. Partiet har aldri vært målt lavere i målingene til Opinion startet i 2007.

Mens KrF og Venstre er under sperregrensa for henholdsvis sjette og niende måling på rad. Venstre raser ned hele 0,7 prosentpoeng denne gang.

Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, mener dette bare gir partiet enda mer pågangsmot.

– Vi vet at Senterpartiet representerer et sosialistisk regjeringsalternativ som vil være dårligere for Norge. Vi trenger et Norge hvor det lønner seg å skape jobber, hvor elevene lærer mer i skolen og hvor private aktører er med på å løse samfunnsutfordringene. Da er ikke svaret et sosialistisk alternativ hvor skattene skal kraftig opp, private aktører skal ut og reformer settes i revers, sier Helleland til FriFagbevegelse.

Stort Ap-problem

Regjeringspartienes tilbakegang har på mange måter også blitt et problem for Arbeiderpartiet.

– Partiet har vært det klart dominerende partiet på venstresiden og burde som det hittil største opposisjonspartiet fått et løft når regjeringen er så upopulær. Men Arbeiderpartiet klarer ikke å mobilisere i opposisjonsrollen. Det er Senterpartiet og miljøpartiene som tjener på det, mener Johannes Bergh.

Arbeiderpartiet har hatt en fallende tendens hele det siste halvåret. I april var partiet på 27,4 prosent. Nå er partiet langt nede på 20-tallet. Partiet taper fortsatt velgere til Senterpartiet. Nestleder Hadia Tajik er klar på at dette ikke er et nivå partiet er fornøyd med.

– Vi er motivert for å jobbe oss opp til mer tillit, og vi vil bidra til at landet vårt blir mer rettferdig, mer klimavennlig og får flere folk i jobb, sier Hadia Tajik i en kommentar til FriFagbevegelse.

– Målingen viser også at er et klart flertall for å skifte ut dagens høyreregjering. Det gir ekstra motivasjon, legger hun til.

Det siste mener også Johannes Bergh er et lite, positivt poeng for partiet.

– Partiet er nærmere regjeringsmakt og mulighetene er mer varierte enn før i forhold til flertallsalternativene. Nå mangler Ap og Sp bare fem mandater på rent flertall alene, og trenger bare støtte fra et parti til, påpeker han.

Tar fra Frp

Men Trygve Slagsvold Vedum tar også til seg velgere fra Frp, spesielt på Vestlandet hvor både Sp og Frp vanligvis står sterkt.

– Dette er en måling. De kan gå opp og ned. Vi tar ingen stemmer som en selvfølge, sier han til FriFagbevegelse.

– Vi er det tydeligste partiet på å utvikle hele Norge og på tjenester nær folk. For folk som er opptatt av det, er vi et godt verktøy. I diskusjonen om nasjonalt eierskap og kontroll over kraftpolitikken har vi også vært tydelige, og at vi ønsker å redusere avgiftene. Dette er viktige grunner til at oppslutningen øker, tror Vedum.

– Gjør vi et enda bedre valg enn sist får vi flere mandater og det gir økt gjennomslag. Det er folkestyre i praksis, mener Sp-lederen.

Sp-lederen mener at å begynne å snakke om statsministerkampen om to år er en avsporing av debatten.

– Vi gleder oss over en god måling og jobber videre. Det gode kommunevalget forplikter oss også, sier Trygve Slagsvold Vedum.

MDG og Rødt er over sperregrensa for henholdsvis femte og tolvte måling på rad med henholdsvis 6,5 og 4,4 prosent.

SV holder seg på 8-tallet for tredje måling på rad og ser 8-tallet for sjette gang i år. Johannes Bergh mener Audun Lysbakkens parti tjener på å ha to bein å stå på, både venstresidens økonomiske politikk og miljøsaken.