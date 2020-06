Ny måling: Korona-effekten smuldrer bort for Høyre

Av Helge Rønning Birkelund, Fri Fagbevegelse

Selv med en tilbakegang er Arbeiderpartiet igjen største parti på junimålingen som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB.

Partiet får en oppslutning på 25,2 prosent, mens Høyre taper nesten fire prosentpoeng og havner på 24,4.

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, mener det er naturlig at målingene går litt opp og ned.

– Men det er fortsatt gode tall for Høyre. Det viser at folk setter pris på Erna og regjeringens lederskap i det som har vært noen veldig krevende måneder for landet vårt, sier Trond Helleland til FriFagbevegelse.

Tilbake til normalen

– Det viktigste for Høyre er at de lave smittetallene fortsetter og at vi sakte, men sikkert kan ta hverdagen tilbake og få folk tilbake i jobb. De som har mistet jobben i privat sektor, må tilbake i privat sektor. Det er folk i arbeid og næringslivet som skaper verdiene vi senere skal fordele, legger han til.

Høyre ligger fortsatt over gjennomsnittet av de 12 siste målingene og de seks målingene så langt i år.

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, mener vi nå begynner å komme tilbake til normalen, og vekk fra unntakstilstanden som har herjet.

– Høyre mister mange av velgerne som har kommet til partiet de to siste månedene. Det er rødgrønt flertall uten støttepartier. Men med Rødt og MDG i tillegg, er det et solid flertall for en ny regjering, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

– Annerledeslandet

Vinneren på målingen er Senterpartiet, som tar tilbake velgere og havner på 14,6 prosent. Med hjelp av SV, som fortsatt viser stor stabilitet og ligger fast på 7-tallet, sikres dermed et rent rødgrønt flertall med en margin på to mandater. Mens de tre rødgrønne får 87 mandater alene, får dagens regjeringskoalisjon bare 47.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, mener målingen stadfester at Norge skiller seg veldig ut fra andre land i disse korona-tider.

– Ledende opposisjonspartier faller som en stein i mange land, men ikke i Norge. Det er et solid rødgrønt flertall. På bakgrunn av det vil jeg, på tross av en liten tilbakegang, si at dette i en gitt situasjon er en bra måling for oss. Folk i Norge har fått med seg hvilken rolle Arbeiderpartiet har hatt i krisen. Vi har bidratt til å forsterke og forbedre krisepakkene for vanlige arbeidsfolk og småbedrifter, som i utgangspunktet var veldig dårlige, sier Bjørnar Skjæran til FriFagbevegelse.

– Vi har spilt en nøkkelrolle for at vanlige folk har kommet bedre ut av det, mens Høyres medisin handler om formuesskatten. Dette er en skillelinje folk har merket seg, mener Skjæran.

I tillegg poengterer han at Jonas Gahr Støre har vist politisk lederskap i redningspakken som har reddet titusenvis av arbeidsplasser i leverandørindustrien rundt om i landet og skapt store muligheter i nord samtidig som pakken kraftige tiltak for grønne investeringer.

Høyest velgerlojalitet

Senterpartiet er partiet med klart høyest velgerlojalitet. 86 prosent som stemte på Sp ved valget i 2017 sier at de ville stemt på partiet igjen dersom det var stortingsvalg i morgen.

– Vi har hele tiden vært opptatt av lokal beredskap, skape arbeidsplasser i Norge og vi er en motvekt til regjeringens sentraliseringspolitikk. Også i forbindelse med oljepakken har vi stått på for at det å bruke naturressursene skal skape arbeidsplasser på land, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

Han er glad for at det er rent rødgrønt flertall, men tar ingen ting for gitt.

KrF er under sperregrensa for 13. måling på rad, men får sin beste oppslutning i løpet av 2020 og tangerer nesten sperregrensa på 4 prosent.

Det gjør fungerende leder, Olaug Bollestad, veldig motivert for å jobbe på for KrFs politikk.

– Målet er selvfølgelig at langt flere enn dette skal stemme på KrF, sier hun til FriFagbevegelse.

– Vi er inne i en spesiell tid. Vi gjør det vi kan for å sikre arbeidsplasser og ta vare på syke og sårbare, legger hun til.

– Det kommer hele tiden nye meningsmålinger, men nå er det litt over ett år til det er valg. Det er det som teller. Vi skal vise velgerne at vi kjemper for det som er viktig. Og at vi klarer å forvalte den tilliten vi er vist, sier Olaug Bollestad.

I samme periode har Venstre vært over sperregrensa i bare én måling. MDG har vært over sperregrensa de 12 siste målingene. Rødt er over sperregrensa igjen, etter tre målinger under.

Sammen med Venstre har Fremskrittspartiet lavest lojalitet, men opplever en liten framgang og kommer seg opp på 10-tallet igjen.

Opinions måling for juni

Opinions partibarometer for juni 2020 er basert på 969 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg. 72 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Telefonintervjuene er gjennomført mellom 2. og 8. juni.

Oppslutning i prosent (endring fra mai i parentes):

Ap: 25,2 (-1,4)

Høyre: 24,4 (-3,8)

Frp: 10,4 (+0,9)

Sp: 14,6 (+2,5)

SV: 7,2 (+0,6)

Venstre: 3,5 (+0,8)

KrF: 3,9 (+0,3)

MDG: 5,6 (-)

Rødt: 4,3 (+0,6)

Andre: 0,8 (-0,5)

Feilmarginen ligger mellom 1,4 og 3,1 prosentpoeng avhengig av størrelse.