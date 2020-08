Av: Aslak Bodahl / FriFagbevegelse

Høyre er igjen landets største parti med en oppslutning på 27,7 prosent, en framgang på 3,3 prosentpoeng fra juni.

Det viser målingen for august som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Det er alltid hyggelig med gode tall, og dette viser at folk også støtter Erna og resten av regjeringens plan for å ta Norge tilbake til normalen. Det viktigste for Høyre er nå å fortsette å skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet, sier nestleder Bent Høie i Høyre til FriFagbevegelse.

Ap ned fra tronen

Etter en én måned som konge på haugen må dermed Ap-leder Jonas Gahr Støre ned fra tronen. Ap får en oppslutning på 24,6 prosent, en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng fra juni da partiet var i førersetet. Resultatet er på det nest laveste nivået så langt i år.

– Dette gir oss også en ekstra inspirasjon når vi etter hvert beveger oss mot valgkamp. Der skal vi vise at vår regjering også i framtida er den beste garantisten for et trygt og inkluderende samfunn, i tillegg til å gi næringslivet tryggheten de trenger til å ansette flere, påpeker Høie.

For det borgerlige samarbeidet er det lite oppløftende at både KrF og Venstre ligger under sperregrensen med en oppslutning på henholdsvis 3,3 og 3,1 prosent. KrF har vært under denne grensa siden april 2019, mens Venstre kun har vært over to ganger de siste to årene. Likevel har begge partiene den viktige sperregrensen i sjikte, i og med at resultatet er innenfor feilmarginen.

– Målingen viser også at det er relativt lite som skal til før målingene igjen viser et ikke-sosialistisk flertall, understreker nestlederen i Høyre.

Flertall kan endre seg

Mens de tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV får 82 mandater alene, får dagens regjeringskoalisjon kun 54.

– Høyre er det store og sterke partiet, men det skal ikke store endringer til før flertallet endrer seg. Hvilke partier som ligger over og under sperregrensen har mye å si. Det skal ikke flyttes mange velgere før flertallet bikker over på borgerlig side, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, til FriFagbevegelse.

Tre av fire som stemte på Høyre i 2017 ville ha gjort det samme om det var stortingsvalg i morgen. Partiet kaprer flest velgere fra Frp og KrF. Lavest lojalitet har Venstre. Kun én av fire 2017-velgere ville ha stemt på partiet nå.

– Det er naturligvis ofte en sammenheng mellom høy partilojalitet og et godt valg, men Høyres klare mål er å overbevise også nye velgere om at vår politikk er den beste for landet, sier Høie.

Får mest oppmerksomhet

Valgforskeren er imponert over den veksten som Høyre har hatt i løpet av sommeren. Han påpeker at partiets tydelige framgang ligger utenfor feilmarginen.

– Høyre klarer å mobilisere og kaprer velgere fra de fleste partier generelt og Frp spesielt, men høster samtidig frukter av å få mest oppmerksomhet i forbindelse med koronakriser og mange pressekonferanser, sier Bergh.

Ap, Sp og SV må ha støtte fra MDG eller Rødt for å sikre flertall, ifølge denne Opinion-målingen. Aps tilbakegang og dårlige resultat er ikke oppsiktsvekkende med tanke på perioden vi nå er inne i.

– Av en eller annen grunn gjør Ap det dårligere i august enn resten av året. Det er en trend vi også har sett tidligere. Aps velgere er tydeligvis på ferie og svarer ikke på valgspørsmål, sier Bergh.

Arbeid og helse

Ifølge nestleder Bjørnar Skjæran har partiet en jobb å gjøre. Skjæran gleder seg derfor til å få ferien overstått og ta fatt på en høstsesong med økt oppmerksomhet på partiets fanesaker.

– Trygghet for arbeid og helse står i høysetet, og vi skal jobbe over hele landet for å gjenreise tilliten til velferdsstaten. Målet er å danne et grunnlag for flertall og en ny regjering, sier han til FriFagbevegelse.

Samtidig mener Skjæran at målingen i sum viser at regjeringen er upopulær og står svakt. Han vil ikke «glede seg over andres ulykke», men spår likevel et jevnt stortingsvalg i 2021.

– Vi har en plan for gjenreisning og skal få folk i arbeid igjen, understreker Aps nestleder.

Solid resultat for Sp

Frp er med en oppslutning på 9,8 prosent under 10 prosent for andre gang i år. Effekten av å gå ut av regjeringen, som partiet gjorde i januar, har dermed langt på vei uteblitt.

Sp øker svakt til 15,1 prosent og er dermed på sitt høyeste nivå siden koronakrisen startet i mars. Partiet har også høyest velgerlojalitet. 77,6 prosent som stemte på Sp ved valget i 2017 sier at de ville ha stemt på partiet igjen dersom det var stortingsvalg i morgen.

– Dette er nok en gang et solid resultat for Sp. Partiet har et sterkt grunnfjell, lojale velgere og ligger godt an framover. Sps posisjon er en av grunnene til at de rødgrønne har hatt et stabilt flertall, mener Johannes Bergh.

Opinions måling for august:

Opinions partibarometer for august 2020 2020 er basert på 967 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg. 72 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Telefonintervjuene er gjennomført mellom 29. juli og 3. august.

Oppslutning i prosent (endring fra juni i parentes):

Ap: 24,6 (-0,6)

Høyre: 27,7 (+3,3)

Frp: 9,8 (-0,6)

Sp: 15,1 (+0,5)

SV: 6,1 (-1,1)

Venstre: 3,1 (-0,5)

KrF: 3,3 (-0,6)

MDG: 4,6 (-1,1)

Rødt: 4,3 (-)

Andre: 1,4 (+0,6)

Feilmarginen ligger mellom 1 og 3 prosentpoeng.