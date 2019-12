NRK: Eritrea kontrollerer norsk innvandrerorganisasjon

Den eritreiske forening i Oslo og omegn har opplyst at den er opprettet for å øke forståelsen og kunnskapen blant eritreere i Norge om norske og internasjonale spørsmål, skriver NRK.

Foreningen er derimot et dekke for Eritrea, ett de mest undertrykkende regimene i verden. Det hevder kanalens kilder, som peker på at Eritrea gradvis har tatt kontroll over foreningen. Ifølge den eritreiske opposisjonen brukes foreningen til å kontrollere eritreere i Norge. Foreningen selv avviser påstandene.

Flere enn 22.000 eritreere har innvandret til Norge siden 1990.

– Flere eritreere i mitt nettverk sier at dette er en forening som klart støtter regimet i Eritrea, og som regimet også bruker uformelt som sine «representanter» i Norge, sier professor Kjetil Tronvoll, en av Europas fremste Eritrea-eksperter.

Han peker på at foreningen samler inn penger og har fester som støtter opp under regimet til president Isaias Afwerki.

Foreningen har i år fått 78.000 kroner i støtte fra Oslo kommune. Siden 2009, da NRKs kilder mener foreningen overtatt av, har foreningen mottatt over 370.000 kroner. Foreningen har også fått 18.633 kroner gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping.

– Det er fullt ut lovlig å ha politiske støtteforeninger i Norge. Men det er et etisk poeng her, at en slik forening som støtter et av de mest undertrykkende regimene i verden i dag, samtidig mottar offentlig støtte, sier Tronvoll.