Selskapet jobber med å få de siste detaljene på plass for flyprogrammet i juli og august, skriver nettstedet Flysmart24.

– Vi ser fram til å lansere et oppdatert sommerprogram førstkommende onsdag og kan allerede nå røpe at vi kommer tilbake med flere populære reisemål i Europa, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen.

Han vil ikke si noe nærmere om hvilke ruter eller land det gjelder.

Selv om flyselskapene starter opp ruter igjen, er reiserådene fra Utenriksdepartementet uendret.

Regjeringen har åpnet for reiser til de nordiske landene, med unntak av Fastlands-Sverige, men for øvrig advarer UD mot alle ikke-nødvendige reiser til utlandet.

Det innebærer også at de som reiser ut, må sitte ti dager i karantene etter å ha kommet hjem igjen. Regjeringen har imidlertid varslet at det kommer en ny vurdering for flere europeiske land innen 20. juli.