Norwegian-forhandlingene fortsetter

NTB – Per-Helge Berg og Birgitte Iversen

I en børsmelding fredag skriver selskapet at de fikk det de kaller for «robust» støtte fra tre av de fire gruppene, men at forslaget fikk 62 prosent støtte fra den siste gruppen med obligasjonseiere, noe som ikke er nok ettersom det kreves to tredjedels flertall (rundt 67 prosent).

I børsmeldingen skriver selskapet av de fortsetter en konstruktiv dialog med den siste gruppen – obligasjonseierne i lånet NAS07, for å se om det er mulig å komme fram til en løsning som får det nødvendige flertall.

– Vår dialog med obligasjonseierne fortsetter med et klart mål om å komme fram til en løsning. Uheldigvis klarte vi ikke å få til en avtale før fristen, men forhandlingene vil fortsette gjennom helgen for å finne en løsning, sier Norwegian-sjef Jacob Schram i børsmeldingen.

Norwegian opplyser til NTB fredag at de ikke har noen ytterligere kommentarer utover det som står i børsmeldingen.

Et møte med obligasjonseierne torsdag ettermiddag ble avlyst på kort varsel etter at Norwegian la et siste tilbud på bordet med frist til klokken 23 torsdag kveld. Først fredag ettermiddag ble altså resultatet av dette tilbudet klart.

Les også: Norwegian ser ikke for seg normal drift før i 2022

Trenger statlige kriselån

Norwegian-ledelsen har i ukevis arbeidet intenst med hvordan de skal skaffe nok egenkapital til å kunne utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner. Et avgjørende ledd i planen er å få eierne av obligasjonslån med på at deler av lånene gjøres om til aksjer.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs har tidligere sagt til NTB at avtalen ikke kan kalles god for obligasjonseierne, men at det er bedre enn at flyselskapet går konkurs.

– For da får de ingen ting. Norwegian er svært forgjeldet, så det er lite å hente i boet. Ved en konkurs er nedsiden veldig stor for dem, sier Elnæs.

Neste steg i redningsplanen starter allerede søndag, da selskapet må prøve å inngå en avtale med 24 leasingselskaper som leier ut fly til Norwegian. Målet er å få dem med på å omgjøre leasingavtaler verdt 5,3 milliarder kroner til aksjer og redusere sine krav i selskapet.

Denne avtalen må være på plass søndag, og den vil i så fall bety at leasingselskapene vil eie til sammen 53 prosent av selskapet. I børsmeldingen fredag kan det virke som Norwegian har fått støtte fra disse selskapene.

Les også: Norwegian var på vei over allerede før viruset satt flyindustrien ut av spill.

Generalforsamling mandag

Mandag 4. mai er det ekstraordinær generalforsamling hvor Norwegians aksjonærer avgjør om de vil godta redningsplanen. Her må de ta stilling til en emisjon, det vil si at det skrives ut flere aksjer.

Redningsplanen betyr i praksis at aksjonærene taper en stor del av verdiene sine. I børsmeldingen fredag understreket selskapet at generalforsamlingen vil gå som planlagt.

Hele flybransjen er hardt rammet av reiserestriksjonene som er innført både innad i Norge og internasjonalt for å hindre spredning av koronaviruset. Norwegian var allerede før koronakrisen i en vanskelig situasjon med høy gjeld.