Norway Cup må avlyses: – Det er kjempetrist

Generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik, bekreftet selv overfor NTB lørdag ettermiddag at det store arrangementet for barn og unge på Ekeberg og i Oslo-området må kaste inn håndkleet på grunn av koronakrisen.

– Det var sorgstemning i stua da beskjeden kom, men det kom jo ikke som noen overraskelse. Abid Raja brukte jo oss som eksempel, sier Trælvik til NTB.

Tidligere på dagen kom kulturminister Abid Raja med regjeringens beslutning om at forbundet mot større kultur- og idrettsarrangementer forlenges til 1. september.

Dette gjelder arrangementer som samler over 500 personer.

Dermed blir det ingenting av turneringen på Ekebergsletta som skulle ha blitt spilt fra 25. juli til 1. august.

I likhet med sine søskenturneringer Gothia Cup i Göteborg i Sverige (12.-18. juli) og Dana Cup i Hjørring i Danmark (20.-25. juli), må Norway Cup avlyses.

Kjempetrist

– Norway Cup får jo svare for seg, men generelt sett så er det jo kjempetrist at de nå ikke kan spille i det hele tatt og at det endte med forbud. Det er greit å få beskjeden tidlig slik at man slipper enda mer utgifter, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt til NTB.

Norway Cup og arrangørklubben Bækkelaget taper mange millioner kroner på avlysningen. Alene vil turneringen tape ti millioner kroner, mens arrangørklubb Bækkelagets SK taper ytterligere fem og en halv til seks millioner, ifølge generalsekretær Pål Trælvik.

Tidlig i april kom det klare indikasjoner fra ledelsen av turneringen om at flere land ikke kunne delta med lag som følge av inn- eller utreiseforbud.

Kompensasjon

Tidligere har Trælvik opplyst at alle lag vil få refundert det de har betalt.

– Vi regner jo med at regjeringen vil komme med en lignende kompensasjonsordning som var for mars og april. Der hadde vi kommet godt innenfor når det gjelder tap av inntekter fra påmeldingsavgifter, sier Trælvik.

– Nå slipper vi jo unna mange kostnader. Vi slipper å måtte lage 18.000 måltider, leie av baner og skoler for overnatting og betale politi. Det er andre rundt oss som også kan bli skadelidende. Våre medarrangører leier ut banene sine til oss, og de vil tape på kiosksalg og utleie av blant annet parkeringsplasser, sier Norway Cup-sjefen.

Norway Cup ble arrangert for første gang i 1972, da med 420 lag og 8400 spillere. Turneringen har blitt avholdt hvert år siden 1972, med unntak av 1976, da klubben i stedet arrangerte Oslo Cup i håndball.