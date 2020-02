Norske selskaper i Kina har satt krisestab

Styreleder Morten Sten Johansen for Det norske handelskammeret i Kina, sier til NRK at ingen ansatte ved norske bedrifter har fått påvist virussmitte.

– Etter det jeg vet er det ikke registrert noen syke ansatte, sier han.

Store norske selskaper, som Jotun, Kongsberg Gruppen og DNV-GL, har satt krisestab, ifølge Johansen, som jobber for Jotun.

Lav aktivitet nå

Malingsprodusentens to fabrikker utsetter produksjonen med én uke på grunn av sykdomsutbruddet, men Johansen avviser at dette vil bety at Jotun taper mye penger. Årsaken er at stengningen skjer under kinesisk nyttår, hvor det vanligvis er lav aktivitet ved fabrikkene.

– Men det er klart at hvis dette fortsetter og vi ikke kan starte opp igjen produksjonen om en uke, vil det påvirke oss og alle andre bedrifter her i Kina, sier han til kanalen.

Stenger alle varehus

Også svensk næringsliv gjør tiltak på grunn av virusfaren. Møbelkjeden Ikea offentliggjorde onsdag at den ville stenge om lag halvparten av sine varehus i Kina som følge av utbruddet av den nye coronaviruset i Wuhan. Torsdag offentliggjorde imidlertid møbelgiganten at samtlige av utsalgene i landet blir stengt inntil videre.

Kinesiske myndigheter opplyste torsdag at 170 mennesker er døde som følge av viruset og at over 7.700 mennesker nå er smittet. Antallet smittede har økt rekordfort de siste dagene.

Stenger grensen

Russiske myndigheter opplyser at landet stenger grensen til Kina på grunn av det nye coronaviruset.

Russlands statsminister Mikhail Misjustin har gitt ordre om å stenge den russiske grensen i øst mot Kina som et tiltak for å forhindre ytterligere spredning av Wuhan-viruset.

– Vi må gjøre alt for å beskytte vårt folk, sa Misjustin i forbindelse med et regjeringsmøte torsdag.

Det russiske utenriksdepartementet advarer også befolkningen mot å reise til Kina. Russiske borgere som allerede er i Kina rådes til å oppsøke den russiske ambassaden.

Det nye coronaviruset har så langt ikke blitt påvist i Russland.

Verdens helseorganisasjon (WHO) avholder torsdag et nytt møte for å avgjøre om det skal erklæres internasjonal helsekrise som følge av viruset, som hittil har tatt 170 liv i Kina.

Den hittil ukjente typen coronavirus ble først påvist i desember i millionbyen Wuhan i Kina. Viruset kan arte seg som en mild forkjølelse, gi vanlige influensasymptomer eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang.

I Kina har over 7.000 mennesker testet positivt for viruset, mens det er påvist et mindre antall smittetilfeller i flere land.