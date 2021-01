Ifølge Simployer har flere bransjer spart store beløp på redusert reiseaktivitet ved å flytte fysiske møter til digitale plattformer.

– Simployers anslag tyder på at reiseaktiviteten i arbeidslivet er redusert med nesten 40 prosent i 2020 sammenlignet med 2019, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Det betyr store besparelser.

Selskapet har sett på tallene norske arbeidsgivere har innrapportert i a-meldingen, som diett (kostgodtgjørelse) og kilometergodtgjørelse. Det gir et bilde på hvor stor nedgangen i jobbreiser har vært.

Utvikling fra 2019 til 2020 viser at nedgangen i utbetalt diett for overnattingsreiser var 45 prosent, mens nedgangen i utbetalt diett for dagsreiser og utbetalt kilometergodtgjørelse for bil var på henholdsvis 39 og 30 prosent.

Totalt sett gir det en besparelse på 2,76 milliarder kroner for disse tre ytelsene alene, en reduksjon på rundt 36 prosent.

Ifølge Simployer inneholder ikke regnestykket utgifter til for eksempel flyreiser og andre utgifter som arbeidsgiver dekker skattefritt direkte eller på bakgrunn av bilag fra den ansatte.

«Regner man med reduksjonen i slike utgifter, er det grunn til å anta at det besparte beløpet blir mangedoblet», opplyser selskapet.

