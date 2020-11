Norsk statsborger dømt til døden i Somaliland

Mannen har bodd i Norge de siste 25 årene og har adresse i Oslo.

Til avisa opplyser en av hans norske advokater, Farid Bouras, at de skal forsøke å anke dommen inn for en høyere domstol. Bouras understreker imidlertid at det ikke er noen garanti for at dette vil skje. Han kaller dommen en skandale.

Også Utenriksdepartementet vil forsøke å unngå at mannen blir henrettet.

– På generelt grunnlag kan det opplyses at i saker der norske borgere blir idømt dødsstraff, vil norske myndigheter engasjere seg for å anmode om at straffen ikke fullbyrdes. Dette vil være i tråd med norske myndigheters globale engasjement i arbeidet mot dødsstraff, sier pressetalsperson Ragnhild Simenstad i UD til Dagbladet.

Nordmannen hevder at han ble angrepet av mannen han er anklaget for å ha drept, og at han forsvarte seg fram til han kom seg i sikkerhet. Ifølge Bouras døde mannen flere timer senere.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk statsborger skal ha blitt dømt til døden i Hargeisa. Ambassaden i Nairobi har ytt konsulær bistand i saken, sier Simenstad.

Somaliland er en selverklært republikk nordvest i Somalia, som i praksis har fungert som en selvstendig stat siden 1991. Selvstendigheten er ikke anerkjent av noen andre stater.

