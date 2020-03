Av Alexander Vestrum

NHO-foreningen Norsk Industri presenterte tirsdag ettermiddag en ny situasjonsrapport om hvordan koronakrisen påvirker norske bedrifter. Norsk Industri ber blant annet om mer akutte tiltak for å bedre likviditeten.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen kom også med et tydelig budskap til kommuner som har innført lokale regler som gjør at folk som kommer fra andre deler av landet, må i 14 dagers karantene.

– Nå opplever vi at kommuner tar seg til rette, sier Lier-Hansen.

Han ønsket ikke å gå inn på debatten om disse reglene er lovlige eller ikke, men ba om at slikt skal besluttes sentralt.

– Avstengt fra å gjøre arbeid

– Man legger helt unødige hindringer for arbeidsfolk som er avhengige av å krysse en kommunegrense for å ivareta sitt arbeid og redde sin bedrift. De er nå avstengt fra å gjøre arbeid i én av de viktige bedriftene fordi den ligger i et annet fylke enn der kompetansegruppa har sitt tilholdssted, sier direktøren.

– Sånn kan vi ikke ha det, slår han fast.

Lier-Hansen mener det vil være fullt mulig å transportere aktuelle ansatte fra der de holder til, inn i en stengt fabrikk og sende dem tilbake igjen – uten av de skal ilegges 14 dagers karantene.

– Dette er totalt uansvarlig og påfører samfunnet, bedrifter og enkeltpersoner helt unødige problemer. Det er bare ett svar, og det er én kriseledelse som ledes fra sentralforvaltningen, sier sjefen for Norsk Industri.

Noen er misfornøyde med banken

Undersøkelsen har også tatt for seg bedriftenes forhold til bankene. Drøyt to tredeler av medlemmene er fornøyd med sin bankforbindelse, mens en tredel er misfornøyd.

– Av disse viser flertallet til at banken sier den ikke vet hva som ligger i statens krisepakker (d.v.s garantiordningen), og at banken vil forstå mer av konsekvensene (for banken) før kunden får svar. Flere er tydelige på at bankforbindelsen ennå ikke har svart, er uklare i sin tilbakemelding eller også er klare på at de ikke vil bidra, heter det i rapporten.

