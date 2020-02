Av Steffen Zachariassen - ABC Nyheter

De siste ukene har over 1,1 millioner seere fått med seg den populære NRK-serien «Fra bølle til bestevenn». Noen av hundene er hissige og utagerende, mens andre lever et så bedagelig liv at det går ut over eierne.

Hundetrener Maren Teien Rørvik har mastergrad i biolog og etologi med spesialfelt hundeatferd og er utdannet hundeinstruktør.

Hun forsøker å hjelpe hundeeiere som sliter med atferden hos sine firbeinte venner, og programmet har tatt seerne med storm.

Men ikke alle liker det som fremkommer i programmet.

Reagerer på metoder

Nå advarer organisasjonen Norsk atferdsgruppe for selskapsdyr (NAS) mot metodene som brukes under treningene av hundene.

– Slik utfordringene til nå har blitt behandlet i programmet, vil det med høy sannsynlighet ødelegge tilliten mellom hund og eier, samt øke hundens stressnivå. Sistnevnte ses tydelig i programmet, skriver styret i NAS i et innlegg på Facebook.

Blant stress-signalene viser de til:

Pesing

Legger på ørene

Anspent kropp

Man ser det hvite i øynene

I brevet sendt til NRK understrekes det imidlertid fra NAS at de synes Teien Rørvik gjør en god jobb på mange områder.

To av hundene i programmet burde imidlertid få hjelp av en atferdskonsulent med tilstrekkelig erfaring, mener de.

– Ødelegger arbeidet

NAS finner det samtidig kritikkverdig at det blir brukt tilført straff som å rope nei, eller tampe i bakken når hunden gjør noe feil.

– Positiv trening av dyr foregår ved å belønne ønsket atferd, legge tilrette for at hunden lykkes og unngå å legge vekt på feil atferd. I serien benyttes ved flere anledninger tilført straff ved feil atferd, noe vi ser at hundene reagerer negativt på ved økt stressnivå og mindre motivasjon for treningen.

Organisasjonen mener det ikke burde bli brukt tilført straff i TV-serien, da påvirkningskraften er stor.

– Vi ser allerede ringvirkninger hos våre atferdskonsulenter, spesielt tramping i bakken og å brøle «nei» blir brukt hyppig. Dette er ikke noe som er observert i den grad tidligere, skriver NAS.

– Dette ødelegger arbeidet vi har jobbet med i årevis, heter det videre.

– Kjenner meg trygg

Teien Rørvik sier til NRK at hun ikke oppfordrer hundeeiere å dra i båndet, heller ikke å brøle til hunden.

Noen ganger mener hun imidlertid at det er nødvendig å korrigere sterkt uønsket atferd.

– Jeg kjenner meg trygg på at vi har funnet løsninger som gjør at både hund og eier kan få det bedre. Så får jeg heller leve med at noen bruker korte klipp fra et langt treningsløp til å trekke bastante slutninger , sier hun til NRK.

NRKs prosjektredaktør Anne Kvadsheim avviser at Teien Rørvik bryter loven, eller at hun på noen måter straffer eller skremmer hundene i serien.

(Saken ble først publisert hos ABC Nyheter)