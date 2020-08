Det er tjenesten Have I Been Pwned som har registrert at mer enn 10 milliarder brukernavn og passord kan være på avveie. Publikum kan sjekke her om passord man har er stjålet.

Før sommerferien var det for eksempel et sikkerhetsbrudd hos mattjenesteselskapet Foodora der informasjon om 600.000 kunder kom på avveie.

Les også: – Jeg kjenner mange som sitter og venter på penger fra staten (Dagsavisen+)

– Denne type gigantiske datainnbrudd skjer dessverre svært ofte. Vi anbefaler sterkt å sjekke om dine påloggingsdetaljer kan være blant dem som har kommet på avveier. Denne typen informasjon selges gjerne videre til kriminelle for videre misbruk, eller til privatpersoner som kjøper pålogging til nettjenester som Netflix for en billig penge, sier seniorrådgiver Vidar Sandland i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS).

Han advarer spesielt mot passord du bruker på alle daglige tjenester. Skjer det et brudd, kan kriminelle få adgang til store deler av folks digitale liv. De vanligste passordene er gjerne kombinasjoner av 123456 og lignende. Dette er et passord man må styre klar av, sier Sandland.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.