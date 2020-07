Hver sommer dumpes kjæledyr i Norge av eiere som ikke kan eller ønsker å ta vare på dyrene sine lenger.

Denne våren henvendte svært mange seg til Dyrebeskyttelsen Norge for å adoptere et hjemløst dyr, opplyser kommunikasjonsrådgiver for Dyrebeskyttelsen Norge, Annette Bjørndalen Søreide.

– Det kan nok være at noen av dumpingsakene denne sommeren kommer som følge av at folk skaffet seg dyr mens de var mye hjemme i våres, og ikke hadde planlagt godt nok hvordan dyreholdet skulle gå overens med deres hverdag når de måtte tilbake på jobb, sier hun.

Bjørndalen Søreide forsikrer at Dyrebeskyttelsen Norge har gode rutiner på adopsjonsprosessen, og at de er nøye med at de som får adoptere dyr har planlagt godt i forkant.

– Om de som omplasserer og gir bort dyr på Finn eller i Facebook-grupper har vært like nøye med hvem de gir bort dyr til, er vanskelig å si, sier hun.

Flest katter

Dyrebeskyttelsen Norge har ikke nøyaktige tall på hvor mange dyr som har blitt dumpet denne sommeren.

Ut fra tilbakemeldinger fra flere av de 27 lokalavdelingene deres, ser det likevel ut til at flere forlater familiedyret også i år.

– Ikke alle dyr som blir dumpet blir funnet. Vi er avhengige av at man varsler om man kommer over et tilsynelatende hjemløstdyr, sier Bjørndalen Søreide.

Kommunikasjonsrådgiver for Dyrebeskyttelsen Norge Annette Bjørndalen Søreide mener at obligatorisk ID-merking av kjæledyr kan bedre dyrevelferden. Foto: Anne K. Harkestad.

Av de over 6000 familiedyrene som fikk hjelp fra Dyrebeskyttelsen Norge i fjor, var over 90 prosent av disse katter.

– Dette er dessverre det familiedyret som har høyest andel hjemløshet i Norge, men vi ser også at stadig flere kaniner blir dumpet og overlatt til seg selv hvert år, sier Bjørndalen Søreide.

For å bedre på situasjonen som oppstår hver sommer oppfordrer Dyrebeskyttelsen til at eiere ID-merker dyret sitt. Da kan det spores opp, om dyret kommer på avveie og noen finner familiedyret. De mener at det er på høy tid at det innføres obligatorisk ID-merking av familiedyr i Norge.

– ID-merking gjør det også enklere å ansvarliggjøre de som mishandler og dumper dyrene sine. Dyr som ikke er ID-merket har i praksis ikke noe rettsvern, sier Bjørndalen Søreide.

Det kan være mange ulike grunner til hvorfor noen velger å dumpe familiedyret sitt, men ofte kommer nok dette av at eierne ikke har planlagt for dyreholdet godt nok. Dyrehold er forbundet med mange utgifter, forklarer Bjørndalen Søreide.

– Katter og andre dyr som gis bort gratis er et problem. Når det ikke er knyttet en kostnad til anskaffelse av dyret, kan dette føre til at eier heller ikke ønsker å gjøre investeringer som er best for dyrets velferd, sier hun.

Mange avliver om sommeren

Selv om Dyrebeskyttelsen Norge vil gi alle dyr som kommer inn en sjanse, hender det at avliving er den eneste riktige utveien.

– Iblant så kan dyret være så sykt eller skadet at det eneste humane er at det må få slippe, men i de fleste tilfeller kommer dyrene seg fint og blir etter hvert klargjort for adopsjon til nye for-alltid-hjem, sier Bjørndalen Sørheim.

Det er mange som velger å avlive dyrene sine om sommeren, men grunnen til det er sammensatt. Det er ikke alltid slik at dyrene som er etterlatt eller bortkomne er de som blir avlivet, selv om de to problemstillingene ofte blir slått sammen, opplyser veterinær og president i Den norske veterinærforeningen Torill Moseng.

Veterinær og president i Den norske veterinærforeningen Torill Moseng tviler ikke på at Dyrebeskyttelsen har mye å gjøre nå i sommer. Foto: Den norske veterinærforening

– For eksempel, hvis du har en gammel, syk hund så er det en sorg å avlive den, men det må gjøres. Da er det mange som velger å gjøre det når de skal på ferie, tenke på andre ting og være sammen med de nære, sier Moseng.

Veterinæren påpeker at det ofte er slik at når man er mye sammen med dyrene sine, da ser man hvordan de egentlig har det.

– Det har vi sett under koronatiden, og det samme skjer ofte om sommeren. Folk ser at alt ikke er som det skal og kommer til dyrlegen for å få tips og råd. Da kan alvorlige sykdommer oppdages, som kan føre til avlivning. Dermed ser vi en økning på avlivninger i disse periodene, sier veterinæren.

Den siste grunnen til at det blir flere avlivninger ved sommertid, er fordi noen eiere bestemmer seg for at det ikke er praktisk for dem å ha dyr akkurat nå, forklarer hun.

– Heldigvis er ikke det den største grunnen til avlivning, men noen mennesker burde ikke hatt dyr. Ferdig snakka, sier Moseng.

Hun påpeker at veterinærene er der for å hjelpe dyrene, for å kunne hjelpe dyret må man kommunisere med og hjelpe eier, men ifølge dyrevelferdsloven er det kun eiers ansvar å ta vare på sitt eget dyr.

– Det er ulovlig å stikke av fra dyret sitt, dumpe det eller å utsette et dyr for en handling som gjør at den ikke har tilfredsstillende dyrevelferd, sier Moseng.

Veterinærforeningen er enige med Dyrebeskyttelsen Norge når det gjelder ID-merking.

– Vi har jobbet i lang tid for obligatorisk, forskriftmessig merking av kjæledyr, sier Moseng.

Sommeren med kjæledyret

Veterinæren håper at de som skaffet seg kjæledyr under pandemien har tenkt igjennom at de har et ansvar for dyret sitt, kanskje i 15 til 20 år framover. Og oppfordrer folk til å planlegge ferien.

– Særlig nå som alle er på norgesferie skulle det være veldig godt lagt til rette for å ta med seg dyret, eller kanskje legge om planene og ikke reise for langt. Vær obs på varme, og ikke utsett dyrene for aktiviteter som kun tar hensyn til de tobente, sier Moseng.

Det er også lurt å finne ut hvor nærmeste dyrlege holder til, der hvor du er. Selv om veterinærer også har ferier, er det lovpålagt at det skal være tilgjengelig dyrlege i hele landet. Kommunene skal vite hvilken veterinær som til enhver tid er på vakt, legger hun til.

– Skal du på ferie, kan du ikke reise før du har ordnet ferie for familiedyret ditt også. Det betyr at du må ordne noen som passer dyret ditt, før du kan dra. Å reise fra dyret ditt, er straffbart, da det er å hensette dyret i hjelpeløs tilstand, sier Bjørndalen Søreide i Dyrebeskyttelsen Norge.

