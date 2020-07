Norges første kvinnelige lokfører: – Jeg var 20 år og gråt omtrent annenhver dag

Nina Hansen

FriFagbevegelse

– Det var tøft å være eneste kvinne. Jeg var 20 år og gråt omtrent annenhver dag de første årene, sier hun.

Nå gjøres Kari-Sofie stas på. Hun har fått en turistattraksjon oppkalt etter seg på Norsk Jernbanemuseum. Der har restaurantvogna «Kari Sofie» akkurat blitt åpnet for servering.

– Jeg trodde folk først ble hedret når de er døde, jeg. At jeg fikk en egen vogn oppkalt etter meg mens jeg fortsatt lever, er jo stas, innrømmer Kari-Sofie.

Den gamle vogna ble faktisk tatt i bruk som kafeteria på museumsområdet samme år som Kari-Sofie Jenssen kjørte sine første turer på skinner. Det var da Hamar Vandrerhjem Vikingskipet overtok driften av kafeen i 2015 at vogna fikk navnet som det nå bærer. Kari-Sofie Jenssen døpte vogna.

Utenfor har de første sommergjestene bestilt et par glass bobler i solen. Vogna skinner om kapp med smilene fra de ansatte og nysgjerrige turister som vandrer rundt i museumsparken til Norsk Jernbanemuseum.

Vogna ligger i et populært turområde og har nå også fått en klatrepark som nærmeste nabo. De nye driverne håper på en liten invasjon av turister fra nærområde men håper også at folk fra andre steder i Norge vil stikke innom.

Kari-Sofie fikk sin første lokfører-jobb i mannsdominerte NSB i 1977.

Stas å møte kilden

Kafévert Sander Hustad (21) og de andre servitørene Albiona Osmani (18) og Emilie Larsen (17) synes det er stas å møte henne som de nå har lært historien til.

– Vet dere når vogna ble bygd da? Spør Jenssen mens hun vandrer gjennom de dekte bordene inne i vogna.

– Ja den er bygd i 1911 og den gikk vel på Dovrebanen før den kom hit, svarer Hustad kjapt, mens han serverer en kaffekopp. Jenssen forteller om tiden da hun begynte å jobbe. Det var tøft å være annerledes i det mannstunge miljøet.

Hun inspirerte mange kvinner – og da hun avsluttet jernbanekarrieren, var hennes avskjedsgave boka «Kvinner på skinner» som fortsatt er i salg på museet.

Fortsatt er det få kvinnelige lokførere i Norge. Rundt 100 av de 1400 norske lokførere er kvinner.

Espen Bjørkheim som nå drifter restaurantvogna synes det er kjekt at han nå har fått frie hender til å utvikle konseptet Kari-Sofie.

– Målet mitt er at det skal bli like populært som Brygga Bar, som er den mest populære baren mellom Trondheim og Oslo, sier han.

Bjørkheim sier han har plass til 40 gjester inne i vogna og kan ta minst 50 gjester ute hvis han setter til flere stoler og bord. Men understreker at også her følger de korona-reglene så de ansatte har fått god opplæring.

Kafévert Sander Hustad (21) og servitørene Albiona Osmani (18) og Emilie Larsen (17) synes det er stas å møte Norges første kvinnelige lokfører.

Velg utradisjonelt

De nye driverne har laget ny logo som Jenssen synes er flott og sommerlig. Hun stopper opp og smiler bredt.

– Det er stas å se at den nå er i full drift og at de kan tilby både enkel mat og drikke.

Bjørkheim understreker at de ikke tar imot forhåndsbestillinger.

– Ja, jeg håper flere kvinner nå kan bli inspirert av vogna, sier Bjørkheim.

– For det viser at hvis man velger en utradisjonell yrkesvei, så kan man få ting opptatt etter seg. I stedet for Dovregubbe, så blir det navn som Trollkjerring eller noe sånt, repliserer han, før han drar videre til neste møte.

Den lokale businessmannen skal nemlig om kort tid åpne også en turistbåt som skal gå på Mjøsa.

– Vi håper Kari-Sofie skal bli det nye møtestedet ved Mjøsa. Få med deg at Mjøs-regionen er noe av det vakreste Norge har å by på, roper Bjørkheim i det han løper videre.

Museumsdirektør Eirik Kristoffersen hilser på Kari-Sofie.

Aktuelle utstillinger

Museumsområdet har mye å tilby jernbaneentusiaster – og museumsparken vil være åpent for publikum fram til September.

I museumsbutikken kan man kjøpe ulike sville-suvenirer og bøker om norsk jernbane. Inne i den store haller finnes det mange flere damplokomotiv og vogner der vi kan lære mye om historien via videoer og lyd. Inne i verkstedet er de i gang med byggingen av en autentisk Narvesen kiosk fra gamle dager. Det skal stå ferdig i høst.

Museumsdirektør Eirik Kristoffersen fra Bodø synes det er stas å møte den første kvinnelige lokføreren.

– Jeg har jo lest mye om deg og synes det er stas at du stikker innom, sier Kristoffersen mens han hilser på de besøkende med albuen.

Han har selv museumsbakgrunn men har i mange år jobbet med Tertitten-banen, så han har blitt veldig glad i jernbanen de siste årene.

Han er glad for å kunne tilby små og store opplevelser for alle som kommer men regner med det blir mest norske turister i år på grunn av koronaen.

Kristoffersen trives selv godt i Innlandet og mener område har mye å by på.

– Selv om det er en del veiarbeid og litt utfordrende å finne fram til oss, så håper jeg på masse besøk fra Jernbaneentusiaster i sommer.

– Jeg lover å ta med meg mange venner og kommer snart tilbake til «Kari Sofie» og museet med toget fra Oslo til Hamar, sier Kari-Sofie Jenssen som i dag jobber i Fagforbundet, før hun setter kursen sørover til Lørenskog.

