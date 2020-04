Norges Bank legger ut full oversikt over Tangen-prosessen – Frp krever svar

I pressemeldingen står det også at Norges Bank skal dekke seminarutgiftene til sittende oljefondsdirektør Yngve Slyngstad. Slyngstad fikk fly hjem til Norge, hotell og mat betalt av arrangør.

I tillegg blir det opplyst at hovedstyremedlem Kristine Ryssdal trakk seg fra ansettelseskomiteen til lederjobben fordi hun hadde bindinger med en av kandidatene. Ryssdal satt i komiteen med sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Egil Madsen, og ble erstattet av Karen Helene Ulltveit-Moe.

Hans Andreas Limi (Frp) har stilt finansminister Jan Tore Sanner (H) et skriftlig spørsmål om saken i Stortinget.

Les også: Solberg mener departementet burde betalt mer av Isaksens deltakelse på Tangen-seminar

– Hva vil statsråden gjøre for å bidra til åpenhet om hele prosessen og forsikre seg om at ansettelsen av ny sjef for NBIM har gått korrekt for seg? skriver Frps tidligere parlamentariske leder i et spørsmål til Sanner mandag.

Det var VG som i helgen skrev at milliardæren og fondsforvalteren som overtar som ny sjef for Statens pensjonsfond utland etter Yngve Slyngstad i september, i november 2019 arrangerte et luksusseminar for en rekke norske samfunnstopper, deriblant Slyngstad. Samme dag meldte avisen at Norges Bank vil undersøke Slyngstads reise til USA.

Etter seminaret skal Tangen ha bedt om et møte med Slyngstad.