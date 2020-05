Medisinene skal kjøpes inn før 15. juli, og det er Helse vest som har fått ansvaret for å etablere beredskapslageret, skriver VG.

Avisen får opplyst at innkjøpet av medisiner er knyttet til forberedelser for et verstefalls-scenario med sammenbrudd i internasjonale forsyningslinjer for medisiner.

– Det handler om at vi vil bygger opp et lager over tid, og betyr ikke annet enn at vi faktisk nå bygger opp et ordinært lager av medisiner vi har behov for, over litt lengre tid, sier helseminister Bent Høie til NRK.