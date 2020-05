Norge og Danmark er enige om å gjenåpne for reiser mellom de to landene. Dermed er det mulig med feriereiser med danskebåten og familietur til Legoland for nordmenn i sommer, sier statsministeren. Det betyr at dansker som kommer til Norge, og nordmenn som kommer til Danmark, slipper karantene.

Men før noen kaster seg over nettet og bestiller billetter, sier Solberg at turister i både Norge og Danmark må sørge for å følge de nasjonale reglene for reiser og smittevern.

– De er ikke nødvendigvis like, sier Solberg på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Les også: Blar opp millioner for flere grøntområder i Oslo. Dette er de utvalgte områdene i byen (Dagsavisen+)

I dialog

I prinsippet kan Norge ha samme avtale med også Sverige, Finland og Island, og Norge er i dialog med de andre nordiske landene, opplyser Solberg.

Hun sier det i dag er områder med lite smitte i alle nordiske land, mens noen områder har høy smitte, og at det kan komme reiseråd for spesielle regioner.

– Vi kan risikerer at en region vi nå mener har et lavt smittetrykk, får et høyere smittetrykk, og da kan man likevel ikke reise dit heller, og vi kan ikke motta personer fra disse regionene. Vi skal fastsette kriterier for dette, sier Solberg.

Det ligger noen sentrale prinsipper til grunn for gjenåpningen mot Danmark, som brukes i dialogen med de andre nordiske landene, opplyser regjeringen i en pressemelding:

Alle reisende må drive selvmonitorering, isolere seg ved sykdom og teste seg ved symptomer.

Alle reisende til Danmark oppfordres til å holde seg oppdatert på reiseinformasjon og retningslinjer.

Strengere for København

Selv om det blir lov med feriereiser mellom Norge og Danmark, blir strengere regler for opphold i den danske hovedstaden København. Der blir det ikke lov å overnatte for turister, skriver NTB.

Norge vil også vurdere reiser til andre nærliggende europeiske land innen 20. juli. Regjeringen vil komme tilbake med informasjon om dette, opplyser de i pressemeldingen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen