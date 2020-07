Det skriver Dagens Næringsliv. Utstedelsen av en såkalt vaksineobligasjon gjør at den internasjonale vaksinealliansen Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (Cepi) får tilgang til hele summen umiddelbart.

Planen var egentlig at Norge skulle gi 200 millioner årlig over en periode på ti år til forskning på koronavaksine.

– Obligasjonen konverterer en forpliktelse over ti år og gjør kontantene tilgjengelig i dag. Det er en mekanisme som gjør at vi kan investere nå og ikke over tid, sier nestleder i Cepi Fredrik Kristensen til avisen.

Cepi ble lansert i Davos i 2017 av Norge, India, Tyskland, Japan, Bill & Melinda Gates Foundation, britiske Wellcome Trust og Verdens Økonomiske Forum. Målet er å utvikle og være forberedt på å ta i bruk nye vaksiner for å kunne forebygge fremtidige epidemier.

Obligasjonen vil bli utstedt av International Finance Facility for Immunization (IFFIm) i samarbeid med Verdensbanken og vaksinealliansen Gavi.

– Det trengs 18–19 milliarder dollar for å sikre to milliarder vaksinedoser raskt. For hver måned som går taper verden over 350 milliarder dollar – så det er en fornuftig investering selv om det er mye penger, sier Kristensen.