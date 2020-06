Norge er valgt inn i FNs sikkerhetsråd

SAKEN OPPDATERES

Det ble klart etter avstemningen som ble holdt i FNs hovedforsamling onsdag.

Norge, Irland og Canada har kjempet om to plasser i Sikkerhetsrådet for landene i den såkalte vestgruppen. Irland og Norge ble valgt inn, og Canada måtte se seg slått.

Norge har hatt sete i Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere, forrige gang fra 2001 til 2002. Allerede i 2007 lanserte Norge sitt kandidatur fram mot årets valg.

Stemmegivningen ble preget av tiltakene for å hindre koronasmitte i FN-bygningen. Medlemslandenes FN-ambassadører var iført munnbind da de møtte opp i puljer for å avgi stemme.

Les også: Nå avgjøres det: Derfor ønsker Norge en plass i Sikkerhetsrådet

Kamp om to plasser

Tidligere på dagen troppet de første FN-ambassadørene opp i FN-bygningen i New York for å stemme fram fem nye rullerende medlemmer i Sikkerhetsrådet. Blant dem var den norske FN-ambassadøren Mona Juul.

I Vest-gruppa kjempet Norge, Irland og Canada om to plasser i Sikkerhetsrådet. Dersom Norge skulle ha tapt kampen, ville det vært første gang i historien.

Norge har hatt sete i Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere, siste gang i 2001–2002.

– En stor bidragsyter

– Vi kan bringe til bordet en lang og tung erfaring når det gjelder å støtte opp om FN og sikre at det internasjonale rettssystemet fungerer, sa Juul til pressefolk utenfor FN-bygningen før avstemningen var klar.

– Norge er en stor og tung bidragsyter til FN, slo hun fast.

For å bli valgt må et land få to tredeler av de avlagte stemmene. I alt 193 land er medlem av FN, og hvert land har én stemme. (NTB)

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen