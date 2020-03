Stortinget har vedtatt at 350-kronersgrensen på netthandel skal fjernes fra 1. april i år. Det betyr at man må betale moms for alle varer kjøpt fra utlandet.

Utenlandske nettbutikker skal registreres hos Skatteetaten. Det vil gi dem mulighet til å kreve 25 prosent moms på varer opp til 3.000 kroner på vegne av staten. Norske kunder vil dermed slippe å betale 149 kroner i fortollingsgebyr.

Nå bekrefter Skatteetaten overfor Nettavisen at 350-kronersgrensen inntil videre vil bestå, også etter 1. april, hvis butikken ikke er registrert i det såkalte VOEC-registeret til Skatteetaten som gjør at varene kan fortolles av nettbutikken du handler fra.

– For å unngå problemer med opphopning av pakker på grensen vil varer med en verdi under 350 kroner ikke bli stoppet og sjekket for merverdiavgift i denne overgangsperioden, skriver Anders Hedeman, kommunikasjonsrådgiver i Skattedirektoratet, i en epost til Nettavisen.

Ordningen skal være midlertidig, men det er foreløpig ikke fastsatt noen sluttdato.