I en ny spørreundersøkelse svarer 41 prosent av de spurte at de vil ta den nye smittesporingappen Smittestopp i bruk. Omtrent like mange, 39 prosent, svarer at de ikke vil ta den i bruk. Resten svarer vet ikke.

Da myndighetene i slutten av september varslet at det ville bli laget en ny app, så svarte 41 prosent at de ville bruke den og 40 prosent sa nei. Holdningene til appen har med andre ord ikke forandret seg i løpet av de siste to månedene.

Nye Smittestopp lanseres 21. desember, sammen med en kampanje for å få folk til å ta appen i bruk.

Undersøkelsen er en del av Norsk koronamonitor fra Opinion.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.