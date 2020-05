– Dette er tillit satt i system, sa Tangen da den nye arbeidsavtalen ble presentert på en pressekonferanse torsdag.

Han viser til at det er opprettet mekanismer og strukturer som sikrer at det ikke blir noe kommunikasjon mellom han selv og selskapet AKO Capital, som han har tjent seg søkkrik på.

– Jeg verken kan eller vil utøve eierfunksjoner i AKO, sier Tangen.

Selv mener han at jobben som leder for oljefondet er den viktigste og mest spennende jobben man kan ha.

– Det er med store respekt og ærefrykt jeg tiltrer denne jobben i september, sier han.

I oljefondet får Tangen en årslønn på 6.650.000 kroner.

Her er vilkårene

Norges Bank kunngjorde vilkårene i avtalen på pressekonferansen:

* Tangens stemmerett i AKO Capital reduseres til 43 prosent. Det opprettes en tillitsmann som vil utøve hans stemmerett.

* Alt utbytte fra Tangens eierskap i AKO vil bli donert til stiftelsen AKO Foundation.

* Tangen trer ut av alle verv i AKO-selskaper. Sammensetningen av alle relevante styrere i AKO-systemet endres så de ikke har et flertall av medlemmer med nære bånd til Tangen.

* Kapitalrådgivingsselskapet Gabler skal forvalte hans personlige formue i AKO-fondene. En fullmektig vil håndtere dialogen med Gabler, slik at Tangen ikke vil vite hva han er investert i og sikre at ikke uønsket informasjon skal tilflyte ham.

* Han får en karantene på seks måneder etter avgang som oljefondssjef fra å yte tjenester eller gå inn i verv i AKO-systemet.

Interessekonflikter

En hovedinnvending som har blitt reist mot Nicolai Tangen, er at det kunne oppstå mulige interessekonflikter mellom rollen som oljefondssjef og eierinteressene hans.

Sentralbanksjef Øistein Olsen mener arbeidsavtalen håndterer disse spørsmålene. To mellommenn skal håndtere Tangens interesser, og de skal ikke ha direkte kontakt med ham.

– Hovedstyret i Norges Bank mener den nye strukturen demmer opp for mulige interessekonflikter og sikrer tilstrekkelig avstand, sa Olsen da han presenterte avtalen på en pressekonferanse.

Mellommenn

Advokat Erik Keiserud skal virke som mellommann overfor hedgefondselskapet AKO Capital og skal sammen med styret utøve stemmeretten på vegne av Tangen.

Tangens stemmerett i hedgefondselskapet AKO Capital reduseres fra 78 til 43 prosent, slik at han kommer i mindretallsposisjon.

Sammensetningen av alle relevante styrer i AKO-systemet endres så de ikke har et flertall av medlemmer med nære bånd til Tangen, går det fram av avtalen. Tangens mangeårige venn Henrik Syse går ut av styret.

Karantene

På pressekonferansen torsdag sa Tangen at han kutter alle bånd til AKO mens han sitter som oljefondssjef.

– Jeg vil kun ha én hatt, og det er oljefondshatten, sier Tangen.

Han forsvarer at han fortsatt er passiv eier i selskapet, og sier at det var et premiss hele veien at han fortsatt skal være involvert.

Tangens personlige formue skal forvaltes av selskapet Gabler og advokat Håkon Blaauw. Heller ikke Blaauw skal ha noen form for kontakt med Tangen, slik at det sikres at det ikke er noen bindinger.

– Jeg har ingen personlige relasjoner til Keiserud eller Blaauw, sier Tangen.

Avviser mangelfull sjekk

Sentralbanksjef Øystein Olsen tilbakeviser påstandene om at det ikke ble gjort skikkelig bakgrunnssjekk av den nye oljefondssjefen Nicolai Tangen.

Under en pressekonferanse torsdag kom sentralbanksjefen inn på den store medieinteressen rundt ansettelsen. Olsen mener noen har forsøkt å skape et bilde av at ansettelsesprosessen har vært overfladisk, og at det ikke ble gjort en skikkelig bakgrunnssjekk.

– Det vil jeg tilbakevise på det sterkeste. Ansettelsesprosessen har vært svært grundig, sier sentralbanksjef Olsen.

Fakta om Nicolai Tangen

* Ble 26. mars utnevnt til ny sjef i Statens pensjonsfond, utland (oljefondet). Starter i jobben i september.

* Fra Kristiansand. Født i 1966.

* Kommer fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital, som han stiftet i 2005.

* Selskapet er basert i London, der Tangen har vært bosatt de siste 28 årene.

* Er på 41. plass på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene, med en anslått nettoformue på 5,5 milliarder kroner.

* Har økonomiutdannelse fra Wharton School of Finance og mastergrader i kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art og organisasjonspsykologi fra London School of Economics. I tillegg har han gått Forsvarets russiskkurs.

* Tangen vil flytte hjem, skatte til Norge og ha Oslo som arbeidssted ved tiltredelse i jobben, opplyste Norges Bank ved ansettelsen.

* Han tar over etter Yngve Slyngstad, som har ledet oljefondet de siste tolv årene.