Ni nye smittetilfeller i Drammen

Også på fredag ble det meldt om ni nye smittetilfeller, mens det ble registrert 14 nye tilfeller dagen før.

Drammen kommune opplyser lørdag at den utvidede testingen av ansatte og beboere ved Fjell bo- og servicesenter har påvist smitte hos ytterligere tre ansatte.

En beboer Bråta bo- og aktivitetssenter har fått påvist koronasmitte, og systematisk testing av den berørte enheten er igangsatt. Som en følge av dette tilfellet er fem ansatte i karantene.

– Når vi rapporterer om smitte ved helseinstitusjoner kan dette gi inntrykk av at koronasmitte primært skjer her. Men på sykehjem og andre helseinstitusjoner er fokuset stort på å oppdage koronasmitte. Ved sykehjem er det denne uken iverksatt ukentlig prøvetaking av de ansatte. Smitten som oppdages på sykehjem, kommer fra samfunnet, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Johannesen understreker at det derfor er viktig at alle tester seg ved tegn til luftveissykdom, og at dette ikke bare gjelder dem som er ansatt i helsevirksomheter.

– Her må vi alle gjøre vår del, slik at smitte kan stoppes før det sprer seg videre.

– Er du syk, må du holde deg hjemme, og sørge for å få tatt en koronatest. Det er god kapasitet på teststasjonen, og svartiden er veldig kort. For tiden får vi svar samme dag eller neste dag, sier Johannessen.

1.864 personer har fått påvist koronasmitte i Drammen kommune siden begynnelsen av smitteutbruddet i mars. (NTB)