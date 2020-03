NHO-sjefen om regjeringens krisepakke: – Dette er ikke nok

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener regjeringen må gjøre langt mer for å redde norske arbeidsplasser.

– Vi fikk flere viktige avklaringer i dag, men det er ikke nok. Bedriftene blir sittende med en så stor del av regningen at arbeidsplasser står i fare, sier han og legger til:

– Derfor må arbeidsgivers økonomiske ansvar være det samme om man er permittert, hjemme med barn eller i karantene. Dette må på plass umiddelbart.

Endrer reglene for permittering

Fredag la regjeringen fram sine krisetiltak. Regjeringen endrer nå blant annet permitteringsreglene, slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering, mot 15 tidligere. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten.

Til sammen bevilges det 725 millioner kroner ekstra til dagpenger. Dermed fjernes også de tre ventedagene før arbeidstakerne får dagpenger.

– Tiltakene som regjeringen kom med i dag, særlig permitteringskostnadene, vil hjelpe noe umiddelbart, men totalt sett blir dette for lite slik denne krisen nå utvikler seg, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO, i en pressemelding.

Regjeringen opphever også alle flyavgifter fram til 30. juni. Flypassasjeravgiften oppheves med tilbakevirkende kraft fra 1. januar til 31. oktober.

Krohn Devold i NHO Reiseliv mener det må komme mer i dagene framover.

– Vi forventer at regjeringen gjør som den har lovet og kommer raskt med spesifikke tiltak for hele reiselivsnæringen. Ingen klarer ett år uten inntekter, og det er det som er den reelle situasjonen for svært mange nå, sier hun.

NHOs krav til regjeringen

Regjeringen endrer også skattereglene. Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

Statsminister Erna Solberg (H) understreket under pressekonferansen at regjeringens økonomiske krisepakke bare er begynnelsen, og varsler flere tiltak i tiden framover.

– Våre tiltak nå er første bidraget for å unngå at vi får konkurser og oppsigelser, sånn at vi har en jobb å gå til i den andre enden av denne krisen, sa Solberg.

NHO har følgende forslag til ytterligere tiltak:

* Arbeidsgivers periode ved sykelønn ved karantene eller koronasmitte må tilsvarende dekkes. Arbeidsgiver må ikke pålegges lønnsutgifter til ansatte som følge av at ansatte må være hjemme fordi skoler og barnehager stenges.

* Når Folkehelseinstituttet eller kommunelege stenger arrangementer, skal bedriftens økonomiske tap kompenseres.

* Utsettelse/kutt i skatter og avgifter – særlig merverdiavgift.

* Kriselån og krisepakker til bedrifter må forberedes.

– Det må komme tiltak for hele reiselivsnæringen; hotell, servering, camping, bilutleie, opplevelser, kultur – alle bransjer er hardt rammet. Dette er en ekstraordinær situasjon som står i fare for å gi en konkursbølge utover våren og sommeren. Vi risikerer et stort tap av arbeidsplasser, sier Krohn Devold.

