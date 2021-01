NHO frykter at stengte kjøpesentre blir den nye normen – vil ha kompensering fra første dag

Fredag ble det for første gang i koronapandemien innført nedstenging av kjøpesentre i Norge, da Nordre Follo stengte ned etter et ukontrollert utbrudd av den britiske virusvarianten.

– Det vi er opptatt av er at de får kompensasjon for de dagene de har vært nødt til å stenge ned bedriftene sine. Vi vil jobbe for at vi får samme kompensasjon som da frisørene måtte stenge ned umiddelbart i vår, sier bransjedirektør Linda Vist i NHO Service og Handel til NTB.

– Vi håper at dette ikke skal bli den nye normen. Det er klart at det er noe vi frykter, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Les også: Helsedirektoratet og FHI anbefaler flere strenge tiltak for Oslo-området

– Vil endre det offentlige rom

Hun er klar på at nedstenging av kjøpesentre med mange butikker av forskjellig sort, vil få økonomiske konsekvenser.

– Og det vil endre det offentlige rom på en veldig dramatisk måte hvis kjøpesentrene stenger. Det rammer en stor sysselsetter, som til nå i stor grad har holdt hjulene i gang, sier hun.

NHO ber om mest mulig felles tiltak i Oslo-regionen, og er fornøyd med at nabokommunene til Nordre Follo allerede fredag kveld satt i krisemøter som førte til at regjeringen varslet regionale tiltak.

– Helt til nå har vi klart å unngå en nedstengning av kjøpesentrene, og det har vært veldig viktig for folk. Det er et sted der folk oppholder seg mye og får dekket mange av sine innkjøpsbehov, men også sosiale behov, sier Kaltenborn.

Les også: Regjeringen skal ha foreslått flere inngripende tiltak i kommunene rundt Nordre Follo

Vil unngå europeiske tilstander

NHO understreker at Norge er et land med mange kjøpesentre. Kaltenborn sier sentrene og butikkene som leier plass der har tatt smittevern på alvor.

– Det at vi kom så godt gjennom julehandelen og black week er en god erfaring gjennom tiden vi har vært i SÅ er det klart at det å unngå en tredje smittebølge, er øverste prioritet for alle nå, sier NHO-direktøren.

Trusselen om stengte sentre har ligget der i hele pandemien, og i Danmark, et land Norge ofte ser til i koronahåndteringen, ble kjøpesentrene stengt i desember.

– Vi har sett andre land i Europa ha en enda mer krevende situasjon enn oss. Dette er noe vi håper ikke skal bli en ny norm, men et viktig tiltak for å unngå at vi kommer dit mange europeiske land har vært eller er, sier Kaltenborn.

Les også: FHI vurderer behovet for ekstra vaksinedoser til Nordre Follo

Ski stengte dørene

Ett av Norges største kjøpesentre, Ski Storsenter, stengte dørene allerede fredag ettermiddag. Senteret har over 140 butikker og spisesteder, kino, bowling, bibliotek, helsesenter og hotell.

– Det er første gang vi må stenge helt ned. Det er selvfølgelig en forståelse blant våre leietakere for at dette er noe som må gjøres, men det er en trasig situasjon, sier senterleder Gro Collett til NTB.

Hun har ikke oversikt over hva en slik nedstengning vil koste i kroner og øre.

– Men det er helt klart en utfordring, sier hun.

Ifølge Collett reagerte butikkeierne på senteret raskt da beskjeden om at de måtte stenge dørene kom.

Nå venter Collett og NHO Service og Handel spent på hva neste uke vil bringe. I første omgang er Ski storsenter stengt til onsdag. I tillegg er Vinterbro storsenter og Kolbotn Torg stengt.

Koronapandemien har vist at situasjonen brått kan endres.

Les også: Oslo ber regjeringen sørge for at alle positive koronaprøver i Oslo-regionen testes for mutasjoner