– Tapene i næringslivet er dramatiske, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til Klassekampen.

De mer enn 12.000 bedriftene som har fått koronastøtte, har til sammen fått over en halv milliard kroner, men det er ikke i nærheten av å dekke tapene, som skal være på over 5 milliarder kroner bare i mars – og det kommer mer.

Kontantstøtten skal dekke det aller nødvendigste av faste utgifter, som husleie, lån og utgiftsposter som uansett skal betales.

NHOs forslag til endringer inkluderer at ordningen fortsetter til høsten og at regjeringen fjerner egenandelen på 10.000 kroner, som organisasjonen mener rammer små selskaper. Dernest vil NHO at store selskaper ikke skal forfordeles, for de får nå støtten kraftig redusert.

Over 12.000 bedrifter hadde søkt om og fått krisestøtte for mars måned mandag morgen. Bedriftene har tapt over 5 milliarder kroner, og fått en halv milliard i krisestøtte.

NHO ønsker også at regjeringen likestiller tvangsstengte bedrifter og andre selskaper, der bedrifter som er pålagt stengt i dag får 90 prosent av faste kostnader dekket, mens andre får 80 prosent.