NGI advarte i 2003: – Større skred over 10 mål antas å kunne medføre at 10–50 mennesker mister livet

«Større skred, over 10 mål antas å kunne medføre at 10–50 mennesker mister livet. Materielle skader kan komme opp i 20–100 millioner kr», heter det i rapporten fra 2003 om det konkrete skredområdet, ifølge VG.

Rapporten er skrevet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) før området i Nystulia i Gjerdrum, som 30. desember ble rammet av et stort kvikkleireskred, ble bygd ut.

Både utbygger og Gjerdrum kommune skal ha hatt kunnskap om at området var rødmerket med høy faregrad for skred.

I 2005 fulgte instituttet opp med konkrete anbefalinger til tiltak som skulle redusere risikoen.

I en pressemelding 1. januar i år skriver NGI at sikringstiltakene etter det de vet ble utført.

– Forutsatt at sikringstiltakene ble gjennomført, ble stabiliteten i området forbedret. De faresonekartene som er blitt laget i etterkant av utbyggingen viser at risikoen for at det skulle gå skred i dette området ble betegnet som lav, sa administrerende direktør Lars Andresen i NGI.

Avisen har bedt NGI om å avklare om rådene ble fulgt, men instituttet ønsker ikke å svare.

«Vi ønsker ikke å bidra til å spekulere i årsaken til skredet, vi har fokus på akuttfasen», skriver NGIs kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i en epost til VG.

