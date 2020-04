Næringsministeren er ansatt i Norwegians advokatfirma – habiliteten er ikke vurdert

Næringsminister Iselin Nybø (V) er sentral i utarbeidelsen av tiltakene som skal redde flybransjen i forbindelse med koronakrisen.

Regjeringen har lansert en krisepakke for luftfarten der tre milliarder er øremerket Norwegian. Selskapet kjemper nå for å innfri vilkårene for å kunne motta disse pengene.

Ekspertens råd etter brutalt fall i aksjemarkedet: Dette ville de gjort med 100.000 kroner nå (Dagsavisen+)

Ulønnet permisjon

E24 skriver nå at Nybø er i ulønnet permisjon fra jobb ved advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, som er ett av flere advokatfirmaer som jobber for Norwegian.

I en epost til E24 skriver Nybø at det ikke er blitt gjort noen habilitetsvurdering av hennes ansettelsesforhold i advokatfirmaet i arbeidet som er utført, og skal utføres, med krisetiltakene til Norwegian og luftfarten.

– Nei. I dialogen Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har hatt med Norwegian om garantiordningen for luftfarten, har selskapet slik NFD har oppfattet det, vært representert med et annet advokatfirma enn Simonsen.

– I utgangspunktet uproblematisk

På spørsmål om hva Nybø selv mener om at hun er ansatt i et selskap med sterke interesser i Norwegians overlevelse, samtidig som hun bestemmer hvilke økonomiske tiltak flyselskapet skal få fra staten, svarer næringsministeren:

– Jeg har permisjon fra stillingen som advokat ved Stavanger-kontoret i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og har hatt permisjon siden jeg kom inn på Stortinget høsten 2013, med unntak av tiden fra 1. januar til 17 januar i 2018, rett før jeg ble statsråd.

Hun skriver også at hun i utgangspunktet anser ansettelsen i firmaet for å være uproblematisk og at hun fortløpende vurderer sin habilitet dersom advokatfirmaet skulle dukke opp i aktuelle saker.

Kommentar: «For at vi skal stagge neste pandemi, må du spise mindre kjøtt»

Har ikke brukt firmaet i større saker

I en epost til NTB presiserer Norwegians informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen at selskapet ikke har brukt Simonsen Vogt Wiig på større, strategiske saker på mange år, og heller ikke i forbindelse med koronakrisen som nå omtales.

– Vi bruker advokatfirmaet Bahr både nå og i tidligere større saker av strategisk betydning for konsernet, skriver han.