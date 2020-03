Nei til EU har saksøkt staten fordi de mener Stortingets Acer-vedtak bryter med grunnloven. Søksmålet ble avvist av Oslo tingrett i oktober i fjor og av Borgarting lagmannsrett forrige uke.

Les mer om det her: Borgarting avviser Nei til EUs Acer-anke

Begge rettsinstanser ga staten medhold i at søksmålet ikke har rettslig interesse. Nå anker Nei til EU saken videre til Høyesterett.

– Å ta kontroversielle vedtak til domstolene må være en demokratisk rett for enhver borger og organisasjon. Å avvise søksmålet er å innsnevre de demokratiske rettighetene, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

Kjernen i saken er Stortingets vedtak fra våren 2018 om samtykke til at Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke. Nei til EU mener Stortingets vedtak ble gjort i strid med Grunnloven.

– Nav-skandalen har vist behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge. Det er uforståelig at retten ikke ser ut til å ha tatt disse erfaringene inn over seg, slik at utilsiktede konsekvenser på energiområdet kan avverges på et tidlig stadium, sier Kleveland.