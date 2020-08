Nederlandsk mann døde etter isbjørnangrep på Svalbard

Isbjørnen ble skutt og drept. Mannen ble angrepet ved campingplassen utenfor Longyearbyen. Det er ikke kjent om mannen ble angrepet i teltet eller om han var ute av teltet sitt.

Johan Jacobus Kootte (38) var nederlandsk statsborger, opplyser Sysselmannen på Svalbard. Mannens pårørende er varslet.

– Dette er først og fremst en tragisk hendelse. Men det er også en sterk påminnelse om at vi befinner oss i isbjørnland og må ta forholdsreglene for å sikre oss, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl i en pressemelding.

Hun ønsker ikke å uttale seg nærmere om rutinene og isbjørnsikringen på campingplassen, men sier at det vil bli en del av etterforskningen.

Død på stedet

Etter angrepet rykket en politipatrulje ut til stedet og sikret området. Longyearbyen sykehus ble varslet. Mannen som ble angrepet av bjørnen, ble bekreftet omkommet av en lege fra sykehuset.

Kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen på Svalbard bekrefter overfor NTB at Kootte var ansatt på Longyearbyen camping. Det var Svalbardposten som meldte dette først.

Seks andre personer som var til stede da angrepet skjedde, ble fraktet til sykehuset hvor de ble tatt hånd om av helsepersonell. Ingen av dem skal ha kommet fysisk til skade, men de ble tatt hånd om av et psykososialt team.

Det dreier seg om tre tyskere, en nordmann, en finne og en italiener.

– De tre bodde på campingen, men jeg vet ikke om de er guider eller turister, sier Carlsen.

Mot flyplassen

Etter å ha blitt skutt mot, gikk bjørnen mot parkeringsplassen på flyplassen i Longyearbyen hvor den ble funnet død. Bjørnen skal nå obduseres.

De siste dagene har Sysselmannen advart befolkningen i Longyearbyen om to bjørner som har vært i nærområdet, men det er ikke klart om den som gikk til angrep, var en av dem.

– Vi har hatt noen isbjørner gående rundt på den andre siden av fjorden de siste dagene, men vet ikke om det er en av dem som har angrepet, sier Carlsen.

Han sier at det generelt er anbefalt at folk på Svalbard har med våpen og bruker skremmeskudd utenfor bebodde strøk.

– Det er isbjørn på hele Svalbard, og utenfor bosettingen må man sikre seg. Det kan være ved å holde vakt, bruke hund, sette opp snublebluss eller på andre måter kunne varsle dersom isbjørn nærmer seg, sier Carlsen.

Siden 1971 har fem andre personer blitt drept av isbjørn på Svalbard. Sist det skjedde var i 2011 da en 17 år gammel britisk skoleelev mistet livet da en isbjørn angrep en teltleir med flere elever. Tre andre ble skadd før bjørnen ble skutt.

I juli for to år siden fikk et tysk besetningsmedlem på et cruiseskip moderate skader da han ble angrepet av en isbjørn på Sjuøyane nordøst for Spitsbergen.

