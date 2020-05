Av Yngvil Mortensen, Fri Fagbevegelse

15.000 nordmenn har opplevd det samme, opplyser Nav til FriFagbevegelse.

Da skolene åpnet delvis for to uker siden, fikk bussjåfør Geir Kaasa i Telemark endelig kjøre buss igjen. I alle fall litt, rundt 40 prosent er han tilbake i jobb på Telemarksekspressen.

Kaasa ble permittert på to dagers varsel rundt 17. mars.

– Det ble en brå slutt på passasjerer. Plutselig var det ingen pendlere, reisende til sykehus, butikker, og ingen skulle lenger ut å fly, forteller Kaasa.

Da var det bare å melde seg hos Nav. Han har vært permittert før.

Han fikk to dager full lønn fra arbeidsgiveren sin, den såkalte lønnsplikten. Deretter skal staten ved Nav betale full lønn de neste 18 dagene. Men det var det ikke, og er ennå ikke, mulig å søke om.

Søkte om forskudd på dagpenger

27. mars vedtok Stortinget at permitterte kan få forskudd på dagpenger fra Nav. Tre dager senere ble det mulig å søke om forskuddet, en ny korona-ordning. Man kan søke om forskudd for fire uker av gangen.

– Jeg søkte med en gang, forteller Geir Kaasa til FriFagbevegelse.

Han begynte straks å sende meldekort.

– Pengene kom på konto overraskende kjapt, i løpet av et par dager bare, rundt 1. april, forteller Kaasa.

Nav innvilget søknaden hans om «vanlige» dagpenger 15. april.

Likevel fikk han ingen flere penger fra Nav.

Les også: Arbeidsministeren om forsinket lønnskompensasjon: – De som trenger penger nå, bør søke sosialhjelp

0 kroner utbetalt

– Det kom ingenting inn på kontoen fra Nav, forteller Kaasa. Han sjekket sin side på dittnav.no og fant ingen forklaring der heller på at dagpengene uteble.

Han ringte Nav og spurte «hva skjer nå?»

Nav-saksbehandleren svarte at de trakk dagpengene for å nedbetale forskuddet han hadde fått.

– Jeg fikk beskjed om at jeg måtte jo skjønne at derfor måtte dagpengeforskuddet betales tilbake igjen.

Saksbehandleren i Nav sa det ikke var mulig å søke på lønnskompensasjonen han skulle få fra Nav som permittert, og det kunne ikke han gjøre noe med, forteller Kaasa.

– Jeg var bondefanga, sier Kaasa.

Alt hadde Nav trukket, hele forskuddet.

Kaasa tenkte at det ikke ville føre til noe å diskutere videre over telefonen. Han sendte mail til Nav, forteller han.

«Har dere oppnådd hensikten med dagpengeforskuddet?», skrev han til Nav.

«Dersom du tenker at noe kan være feil, ber jeg deg ta kontakt med dagpengeavdelingen i Nav», svarte Nav-konsulenten på epost.

Så gikk ikke Kaasa videre for å finne ut av dette i Nav.

Les også: – Flytt regjeringskvartalet vekk fra Oslos dyreste og mest koronavennlige tomter (+)

Søkte råd hos Ap

Kaasa kontaktet i stedet Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Rigmor Aasrud (Ap) i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget sendte deretter et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om det.

Aasrud spurte om statsråden mener «det er rimelig at permitterte arbeidstakere skal tilbakebetale dagpengene allerede før de har fått muligheten til å søke på ordningen som er ment å sikre dem omtrent en full måneds inntekt», altså permitteringspengene? Aasrud avventer svar fra Isaksen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nav: «Uheldig»

Nav beklager at det «slo uheldig ut for dem som fortsatt venter på permitteringspenger for de første 3–20 dagene etter de ble permittert», skriver direktør for Økonomi og styringsavdelingen i Nav, Marianne Fålun, i en epost til FriFagbevegelse.

380.000 mennesker er permittert siden 12. mars.

– Hvorfor ble folk trukket hele forskuddet?

«Etter gjeldende regelverk skal beløp som forskutteres avregnes mot tilkjent stønad. Forskuddsordningen gjelder forskudd på dagpenger, og trekket blir da gjort mot senere utbetaling av denne ytelsen», skriver Fålun. Hun viser til forskrift om forskudd av dagpenger § 5.

Geir fikk dagpenger

Tirsdag denne uka fikk Geir Kaasa den første utbetalingen fra Nav på seks uker. Da hadde de «bare» trukket 20 prosent i nedbetaling av forskuddet hans.

Nav bestemte 1. mai å ikke lenger trekke hele forskuddet i nedbetalingen. De som var rammet av dette, fikk tilbud om å få tilbakebetalt 80 prosent av forskuddet. Så skal de fortsette å trekke 20 prosent på hver utbetaling framover til folk har nedbetalt dagpengeforskuddet de fikk.

«På denne måte skjer avregningen av forskuddet over en lengre periode enn før vi la om praksis», skriver Nav-direktør Fålun til FriFagbevegelse.

Les også: De som søker om dagpenger må regne med forsinkelser hos Nav fram til slutten av juli

– Jeg er heldig

Geir Kaasa syns det er merkelig at Nav fortsetter å trekke ham for forskuddet. Han trengte jo forskuddet fordi han ikke fikk permitteringspengene. Men det har gått.

– Jeg har uansett klart meg bra. Jeg er heldig, sier han.