Nav-skandalen: – Nå sniker Hauglie seg ut bakveien

Av Birgitte Iversen

Thoresen reagerer sterkt på at statsminister Erna Solberg (H) velger å bytte ut arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) midt i mistillitsprosessen mot sistnevnte.

– Det er bra at Hauglie går av, men dette skjer på helt feil måte. Hun burde ha gått av enten ved et mistillitsforslag eller ved å ta et steg fram og si «jeg har ikke gjort jobben min». Nå sniker hun seg ut bakveien, mener Thoresen.

– Erna Solberg har sovet på sin vakt

– Samtidig kan vi ikke tolke dette annerledes enn at Erna Solberg og hele regjeringen har mistillit til henne, for dette er en uvanlig måte å gjøre det på, sier Thoresen.

Hun mener mistilliten nå må rettes mot regjeringens øverste leder Erna Solberg.

– Erna Solberg har det overordnede ansvaret, og hun har sovet på sin vakt.

Stortingets kontrollkomité holdt høring om Nav-skandalen i starten av januar, og partiene på Stortinget er midt i sine vurderingene når det gjelder mistillitsforslaget mot Hauglie idet utskiftingen skjer.

Les også: Nav-skandalen: – Jeg regner med at dette betyr at Solberg innrømmer at hun bærer et tungt ansvar

Uriktig dømt

Minst 78 personer er uriktig dømt, og mange tusen er rammet av at Nav i en årrekke har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Thoresen sier reaksjonene på avgangen blant Nav-ofrene er en blanding av glede over at Hauglie forsvinner og en fortvilelse over at ansvaret nå ser ut til å bli pulverisert.

– Det er ingen som tar ansvar for Norges største rettsskandale. Det er rett og slett flaut, sier Thoresen.

Les også: Valgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement