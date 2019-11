Nav-offer Siv Renee (52) sonet med drapsdømte. Dette sier hun om unnskyldningen fra Anniken Hauglie

Tirsdag formiddag satt Siv Renee Eriksen (52) på galleriet på Stortinget for å høre arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) redegjøre om Nav-skandalen. Hun ble verken beroliget eller fikk mer forståelse for det som har skjedd.

Selv mottok hun AAP da hun reiste til Bulgaria for å treffe en kjæreste fra og til i to år.

– Jeg brukte hjertet i stedet for hodet. Jeg var klar over at jeg høyst sannsynlig ikke hadde lov til det, sier Siv Renee Eriksen til FriFagbevegelse.

Sonet tre måneder

Resultatet ble en dom for trygdesvindel og fem måneders ubetinget fengsel. I to måneder sonet hun i fengsel. Så en måned med fotlenke hjemme.

I oktober 2018 begynte hun soningen i Sandefjord kvinnefengsel. Hun mener det var stressende å være i fengsel.

– Du sitter jo med forskjellig type folk. Du føler at du er en kjempekjeltring. Jeg sonet sammen med pedofile, drapskvinner, andre som har begått økonomisk kriminalitet og narkodømte.

– Fikk ikke mer tillit

Da Nav-skandalen ble rullet opp, tenkte hun ikke så mye over det.

– Barna sa til meg at her kan de ha gjort en feil med din dom. Det tok en god stund før det gikk opp for meg, sier hun til FriFagbevegelse.

Om hun får erstatning og/eller oppreisning har hun ikke tenkt så mye på ennå.

– Jeg har i alle fall ikke hørt noe fra Nav ennå. Jeg må vente og høre hva de sier, sier Siv Renee.

Om redegjørelsen sier hun dette:

– Jeg fikk ikke noe mer tillit, for å si det sånn. At Nav skal rydde opp i sine egne feil blir litt feil for meg. Nav må få et utenforstående team som kan rydde opp i dette, sier Siv Renee Eriksen.

