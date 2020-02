Nav nekter å betale sakskostnader til LO-medlemmer. Nå skal Høyesterett avgjøre saken

Av: Line Fausko

Nå er det bestemt at Navs praksis, der de ikke dekker sakskostnadene i saker som vinnes fram med hjelp av LO-advokatene, skal behandles av Høyesterett.

Det skjer etter at LO har klaget inn saken.

LO hjelper mange av sine 900.000 medlemmer med rettshjelp, flere av dem mot Nav.

– Hvis vi ikke vinner fram må vi ta en vurdering av rettshjelpsordningen. I verste fall kan det føre til at vi må redusere eller avvikle tilbudet om rettshjelp i trygdesaker. De mest sårbare av oss, kan bli overlatt til seg selv.

Det sier LO-advokat Jan Arild Vikan. Han fører saken for LO når den nå skal opp i Høyesterett. LO tapte i tingretten og lagmannsretten.

Endret praksis i 2017

Bakgrunnen er at Nav i 2017 endret praksis. Før det, dekket de omkostninger i saker der de tapte, også der den ble hjulpet fram av LO eller andre hovedorganisasjoner.

Saken ble først omtalt på LO-advokatenes Facebooksider. Der skriver de at rettshjelpen i mange tilfeller har vært avgjørende for å sikre arbeidstakernes rettigheter.

– Det er svært få privatpersoner som har råd til å kjøre sak på egen regning og risiko. Rettslige prosesser koster ofte flere hundretusener. Når Nav selv, Trygderetten eller domstolen gjør om Navs avslag, har Nav måtte betale sakskostnadene. LO er dypt uenig i at LOs medlemmer i realiteten skal betale for de feil som Nav har gjort, skriver de videre.

– Vi følger loven

Haakon Hertzberg, assisterende kunnskapsdirektør i Nav, forklarer praksisendringen slik:

– Navs praksis er i tråd med flere uttalelser fra lovavdelingen i Justisdepartementet og rettspraksis på området.

– Når Nav vurderer krav om dekning av saksomkostninger skjer dette etter reglene i forvaltningsloven. Lovavdelingen i Justisdepartementet har flere ganger vurdert spørsmålet om det er adgang til å dekke utgifter til advokat også i tilfeller der parten selv ikke må dekke advokatutgiftene direkte. Spørsmålet har også vært behandlet i Høyesterett.

– Vårt sikkerhetsnett skal ikke komme Nav til gode

Vikan mener Nav er på ville veier i deres tolkning av loven.

– Hvis vi følger Navs logikk, vil altså en far som hjelper sønnen med advokatutgifter og vinner fram, ikke ha rett på å få saksomkostninger betalt av Nav.

Han påpeker at LOs rettshjelp er betinget, altså at medlemmene får hjelp på betingelse om at de betaler omkostningene tilbake dersom de vinner fram og får dekning fra Nav.

– Det skal ikke være sånn at når LO oppretter et sikkerhetsnett for sine medlemmer, skal det utløses et gode til Nav, avslutter Vikan.

Saken skal opp for Høyesterett i løpet av våren.