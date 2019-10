– Dette er en alvorlig sak som berører svært mange mennesker, og det er ikke vanskelig å forstå reaksjoner som både sinne og frustrasjon. Samtidig er det ikke den enkelte ansatte i Nav som er ansvarlig for slike systemfeil, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

– Denne saken er alvorlig for alle. Først og fremst for dem som er direkte berørt, og som har fått en uriktig behandling. Her har vi alle et ansvar for å rydde opp så snart som mulig og gi dem oppreisning, sier tillitsvalgt for Nav, Agathe Osland Hellesen.

Både Olsen og Hellesen mener skandalen skyldes en feiltolkning av loven som Nav-ledelsen har ansvar for.

– Det er ikke enkeltpersoner og saksbehandlere i Nav som på eget initiativ tolker lovverket, sier Hellesen, som påpeker at tolkning av lovverk og saksbehandling gjennomføres etter en enhetlig og felles forståelse i hele Nav-systemet.

– Saksbehandlere i Nav kan i svært liten grad foreta egne tolkninger av lovverket eller basere saksbehandlingen på eget skjønn. Vår overordnede rolle og oppdrag er å påse at alle behandles likt i henhold til gjeldende regelverk og nødvendig dokumentasjon. Feil tolkning av lovverket skal avdekkes av egne jurister, gjennom klageinstanser og av domstolene, sier Hellesen.

